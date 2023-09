Kaj izjemno draga sanacija pomeni za druge infrastrukturne projekte?

Kaj pa to pomeni za nekatere paradne infrastrukturne projekte v državi? Drugi tir, tretja razvojna os, pa prepotrebna širitev slovenskih avtocest. Bratuškova zatrjuje, da so vsi našteti projekti že v izvajanju brez ovir. Poudarja tudi, da je razširitev avtocestnega območja v pristojnosti Darsa, ki pri naši sanaciji pravzaprav ne sodeluje. "Ne vidim večjih ovir, da ne bi z vsemi svojimi projekti nadaljevali."

So pa začasno ustavljeni gradnji dveh kolesarskih stez, ki sta bili v poplavah huje poškodovani."Ja, v Hudi luknji jo je odneslo, pa v Žalcu jo je malce odneslo. Tako da mislim, da sta samo ti dve," je dodala Bratuškova. Da se bomo morali tudi čemu odreči, je potrdil minister Uroš Brežan. Še najmanj njegovo ministrstvo, ki bo, z nedavno naravno katastrofo, dobilo celo dodatna sredstva. "Z vidika našega resorja lahko povem, da je ta naravna nesreča dodala veter v jadra tistih projektov, ki jih moramo zastaviti pri nas. To so predvsem protipoplavni ukrepi," je dejal minister za naravne vire in prostor Brežan.

Kako pa do denarja? Bi lahko vlada, po obdavčitvi bank, še dodatno posegla tudi v žepe gospodarstvenikov?"Mi moramo zelo tehtati, kako bomo obremenili gospodarstvo in ljudi, da si ne bomo naredili preveč težav, moramo pa tudi gledati, da moramo našo domovino na nek način obnoviti," je dejal minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Gospodarska združenja so sicer že pozvala odločevalce k pogovorom in ob tem opozorila, da bi lahko dodatne obremenitve močno prizadele, ob zaskrbljujočih makroekonomskih napovedih že tako ogroženo slovensko gospodarstvo.