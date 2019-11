Kateri je ključni prehrambni trend v letu 2019?

Prehrambni trendi se v zadnjih letih obračajo h koreninam. Vedno večja skupina ozaveščenih potrošnikov goji pričakovanja po naravnih, lokalno pridelanih in preprostih izdelkih, ki ne vsebujejo dodanih sladkorjev, barvil, arom ali drugih aditivov. Potrošniki se kot odgovor na svoj življenjski slog na trgu ozirajo po avtentičnih in naravnih živilih, strokovnjaki pa to obliko nakupnega vedenja opredeljujejo kot enega najpomembnejših prehranskih trendov v letu 2019. V tujini trend opisujejo z izrazom clean label oziroma čisto označevanje: »Jasno je, da gre za potrošniško zahtevo po čistih izdelkih, ki se nanaša na preglednost označb v smislu razumljivosti. Čedalje več potrošnikov si namreč želi uživati izdelke iz naravnih in enostavnih sestavin, ki jih razumejo in jim zaupajo. Clean label pomeni kratek seznam sestavin in njihovo razumljivost. Pomeni odsotnost umetnih dodatkov,« pojasnjujejo v Ljubljanskih mlekarnah.

Razvoj izdelkov mora slediti zahtevam potrošnikov

V Ljubljanskih mlekarnah so pred tremi leti pričeli s projektom clean label, v okviru katerega so med drugim prenovili vse sadne jogurte blagovne znamke Mu. Pred dobrim letom pa so storili še korak naprej in predstavili novo linijo izdelkov, jogurte Mu Natur. Njihova edinstvena prednost je, da so sestavljeni zgolj iz dveh sestavin – jogurta in sadja in so trenutno edini jogurti s sadjem brez dodanega sladkorja na slovenskem tržišču.