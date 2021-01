Kateri kraj konkurira Babnemu Polju pri nazivu najhladnejšega slovenskega kraja?

Že kar nekaj let je minilo od tiste prave zime z veliko začetnico. Zadnja je bila namreč med letoma 1986 in 1987. Takrat je Ljubljano pokrivala 89 centimetrov debela snežna odeja, v Murski Soboti so termometri kazali kar minus 29 stopinj Celzija. Aleksander Pozvek je, da bi občutil, kakšna mora biti prava zima, odšel v najhladnejši kraj v Sloveniji - v Retje, ki bi lahko Babnemu Polju prevzelo lento ledenega kraljestva.

icon-expand