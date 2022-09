Kateri najbolj zanimivi obračuni za županske stolčke se nam obetajo?

Po nov mandat se odpravlja tudi mariborski župan Saša Arsenovič . Med drugimi naj bi ga letos izzval tudi razvpiti podjetnik Rok Snežič . Ali ga bo pri kandidaturi podprla Slovenska demokratska stranka še ni znano, kot tudi ne, kako se bo v kampanji pozicioniralo Gibanje Svoboda. So pa v stranki v petek jasno napovedali svoj pohod na čelo Nove Gorice - "rojstnega kraja te stranke". Direktor tamkajšnjega sodišča, Samo Turel , bo izzval aktualnega župana Klemna Miklaviča. Za SDS bo kandidirala podžupanja Damjana Pavlica .

Zaenkrat se najbolj pestro dogajanje obeta na Obali. V Kopru se po nov mandat odpravlja aktualni župan Aleš Bržan , nasproti pa naj bi mu stal nekdanji župan Boris Popović , čeprav kandidature uradno še ni napovedal. Svoj takt kampanji pa bo očitno dodal tudi dirigent in skladatelj Patrik Greblo . V SDS naj bi stavili na Igorja Coljo .

Pomladne stranke SDS, NSi in SLS so medtem jasno zastavile pohod na čelo gorenjske prestolnice - Kranja. Stranke so skupaj podprle kandidata Iva Bajca, ki bo izzval aktualnega župana Matjaža Rakovca, sicer člana Socialnih demokratov.