Kateri novi prometni znaki bodo stopili v veljavo?

Prvi in za zdaj edini prometni znak, ki dovoljuje zavijanje v desno pri rdeči luči, je v noči s torka na sredo izginil. Pa ne zato, ker se ne bi dobro obnesel v praksi, pač pa zato, pojasnjujejo v direkciji za infrastrukturo, ker ga je najverjetneje nekdo ukradel.

To pa ni edini prometni znak, ki prihaja na naše ceste. Novost je tudi znak, ki označuje kolesarsko stezo. "Tam, kjer je nujno potreben dostop do določenega objekta in ga lahko dosežemo zgolj po kolesarski poti, bo izjemoma omogočeno voziti tudi avtomobilom," je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič. Nov pa je tudi znak za območje za preizkušanje avtomatiziranih vozil, kjer bodo lahko vozniki cestnih vozil, ki jih v celoti ali deloma krmari računalnik, svoje jeklene konjičke ob predhodni najavi Policiji tudi preizkusili.

Pravilnik uvaja tudi nove stebričke, postavljene na nevarnih ovinkih: "Tovrstna oprema je v praksi že nameščena," pojasni državni sekretar in doda, da ustrezno usmerja motoriste. Ker pa ravno motoristične nesreče prevečkrat privedejo do hudih telesnih poškodb, bodo novost tudi jeklene ograje, zaprte na spodnjem delu, da motoristi pri padcu ne bodo zdrsnili pod ograjo. Prehodov za pešce pa odslej ne bodo več risali v mirnih conah, kjer je največja dovoljena hitrost do 30 km/h.