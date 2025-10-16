Kateri obrazi polnijo vrste Prebiličevega Preroda?

Kako bo novinka Vladimirja Prebiliča, ki jo je v sredo ustanovil v domačem Kočevju, spremenila slovenski politični zemljevid? Evropski poslanec Zelenih napoveduje, da želi v politiko vrniti dostojanstvo, spodobnost in normalnost. V prvem nagovoru kot predsednik svoje stranke pa je bil zelo kritičen do domačih političnih populistov. Prebiliču se je v prvih vrstah ustanovitvenega kongresa stranke pridružilo več znanih in že preverjenih političnih obrazov. Prevladovali so kadri nekdanje Liste Marjana Šarca.

Dva zelena lipova lista v obliki srca - večji na levi in manjši na desni. To je grafična simbolika nove stranke Prerod, ki so ji v naziv dodali še ime glavnega akterja. Sam sicer politično ni nepopisan list, pravi. Je pa zelo kritičen do trenutnih novih obrazov. "Videli smo, kako hitro lahko politična neizkušenost in vznesenost nad lastno pojavnostjo zapeljeta nove obraze na staro pot kratkoročnih projektov in boja za preživetje v anketah," pravi predsednik stranke Vladimir Prebilič.

Vladimir Prebilič FOTO: Bobo icon-expand

Te stranko evroposlanca Zelenih v naši septembrski meritvi postavljajo med potencialno glavne politične akterje v državi. Pri nadaljnji podpori pa bodo odločilne ključne politične okoliščine, razmišlja direktorica javnomnenjskega inštituta Mediana Janja Božič Marolt. "V zadnjih raziskavah se Prebiličeva stranka uvršča v sam vrh med levimi strankami. Še posebej dobro ji kaže med potencialnimi udeleženci volitev. Prerod vstopa v politično tekmo z zagovarjanjem integritete v času, ko je vsaj pri dveh strankah - Gibanjem Svoboda in SD, torej največjih tekmicah, - omajana ravno integriteta. Splet okoliščin in trenutni čas sta Prerodu naklonjena," pravi Božič Maroltova.

Na ustanovitvenem kongresu stranke tudi znani obrazi

Ustanovitveni kongres so odprle misli dveh nekdanjih premierjev Mira Cerarja in Antona Ropa. In med drugim tudi publicistke Vesne V. Godina. "Gre za potencialne svetovalce," pravi Prebilič. V Kočevju pa so bili tudi številni znani politični obrazi, ki so zdaj del Preroditeljev. "Nisem prišel kot član stranke, temveč kot podpornik Prebiliča. Verjamem v to, kar je danes povedal," je dejal nekdanji finančni minister Andrej Bertoncelj. Na vprašanje, če bi morda v prihodnosti pristal na finančnega ali gospodarskega ministra stranke Prerod pa: "Nikoli ne reci nikoli."

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo





In v čem je Vladimir Prebilič boljši od Janeza Janše? "Da iščemo rešitve, ne pa da se izključujemo. Če si to želimo, se moramo seveda izogibati skrajnim ukrepom oziroma skrajnim izjavam. Nobena skrajnost ni dobra, zato iščemo sredino," pravi nekdanji Janšev zdravstveni minister Janez Poklukar. Poleg Janševe SDS je Prebilič podvomil tudi v možnost sodelovanja z Levico, za kar si je nakopal jezo njihove koordinatorice Aste Vrečko. Potencialno sodelovanje z Golobovo Svobodo pa bo po besedah šefa Preroda odvisno od razpleta premierjevih korupcijskih afer. "V slovenski politiki ni več sramu. Nikogar ni več ničesar sram. Tudi za dejanja, ki bi bila še pred nekaj leti popolnoma nezaslišana," pravi Prebilič.

Kdo so njegovi potencialni volivci?

Prebiličevi potencialni volivci so pretočni volivci Gibanja Svoboda na zadnjih volitvah in večina volilne baze novih obrazov, ugotavlja Božič Maroltova.