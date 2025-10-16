Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Kateri obrazi polnijo vrste Prebiličevega Preroda?

Ljubljana, 16. 10. 2025 19.50 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
19

Kako bo novinka Vladimirja Prebiliča, ki jo je v sredo ustanovil v domačem Kočevju, spremenila slovenski politični zemljevid? Evropski poslanec Zelenih napoveduje, da želi v politiko vrniti dostojanstvo, spodobnost in normalnost. V prvem nagovoru kot predsednik svoje stranke pa je bil zelo kritičen do domačih političnih populistov. Prebiliču se je v prvih vrstah ustanovitvenega kongresa stranke pridružilo več znanih in že preverjenih političnih obrazov. Prevladovali so kadri nekdanje Liste Marjana Šarca.

Dva zelena lipova lista v obliki srca - večji na levi in manjši na desni. To je grafična simbolika nove stranke Prerod, ki so ji v naziv dodali še ime glavnega akterja.

Sam sicer politično ni nepopisan list, pravi. Je pa zelo kritičen do trenutnih novih obrazov. "Videli smo, kako hitro lahko politična neizkušenost in vznesenost nad lastno pojavnostjo zapeljeta nove obraze na staro pot kratkoročnih projektov in boja za preživetje v anketah," pravi predsednik stranke Vladimir Prebilič.

Vladimir Prebilič
Vladimir Prebilič FOTO: Bobo

Te stranko evroposlanca Zelenih v naši septembrski meritvi postavljajo med potencialno glavne politične akterje v državi. Pri nadaljnji podpori pa bodo odločilne ključne politične okoliščine, razmišlja direktorica javnomnenjskega inštituta Mediana Janja Božič Marolt.

"V zadnjih raziskavah se Prebiličeva stranka uvršča v sam vrh med levimi strankami. Še posebej dobro ji kaže med potencialnimi udeleženci volitev. Prerod vstopa v politično tekmo z zagovarjanjem integritete v času, ko je vsaj pri dveh strankah - Gibanjem Svoboda in SD, torej največjih tekmicah, - omajana ravno integriteta. Splet okoliščin in trenutni čas sta Prerodu naklonjena," pravi Božič Maroltova.

Na ustanovitvenem kongresu stranke tudi znani obrazi

Ustanovitveni kongres so odprle misli dveh nekdanjih premierjev Mira Cerarja in Antona Ropa. In med drugim tudi publicistke Vesne V. Godina. "Gre za potencialne svetovalce," pravi Prebilič.

V Kočevju pa so bili tudi številni znani politični obrazi, ki so zdaj del Preroditeljev. "Nisem prišel kot član stranke, temveč kot podpornik Prebiliča. Verjamem v to, kar je danes povedal," je dejal nekdanji finančni minister Andrej Bertoncelj. Na vprašanje, če bi morda v prihodnosti pristal na finančnega ali gospodarskega ministra stranke Prerod pa: "Nikoli ne reci nikoli."

 

In v čem je Vladimir Prebilič boljši od Janeza Janše? "Da iščemo rešitve, ne pa da se izključujemo. Če si to želimo, se moramo seveda izogibati skrajnim ukrepom oziroma skrajnim izjavam. Nobena skrajnost ni dobra, zato iščemo sredino," pravi nekdanji Janšev zdravstveni minister Janez Poklukar.

Poleg Janševe SDS je Prebilič podvomil tudi v možnost sodelovanja z Levico, za kar si je nakopal jezo njihove koordinatorice Aste Vrečko. Potencialno sodelovanje z Golobovo Svobodo pa bo po besedah šefa Preroda odvisno od razpleta premierjevih korupcijskih afer. "V slovenski politiki ni več sramu. Nikogar ni več ničesar sram. Tudi za dejanja, ki bi bila še pred nekaj leti popolnoma nezaslišana," pravi Prebilič.

Kdo so njegovi potencialni volivci?

Prebiličevi potencialni volivci so pretočni volivci Gibanja Svoboda na zadnjih volitvah in večina volilne baze novih obrazov, ugotavlja Božič Maroltova.

Preberi še Bo Prebilič po izvolitvi za vodjo Preroda odstopil kot evroposlanec?

"V aktualni strankarski tekmi so štirje od desetih njegovih podpornikov iz vrst neopredeljenih. Iz večjih strank tretjino baze stranke Vladimirja Prebiliča tvorijo dosedanji podporniki Gibanja Svoboda in Socialnih demokratov ter Vesne. Številčno največ iz Gibanja Svoboda, procentualno pa največ iz Vesne," pojasnjuje.

Prav v Vesni so sicer Prebiliča sredi sredinega kongresa še enkrat pozvali, naj takoj vrne mandat evropskega poslanca. A jih je prvak Preroda zavrnil, da se bo to zgodilo šele po razpletu parlamentarnih volitev.

prerod vladimir prebilič stranka voltive
Naslednji članek

Podvig za knjigo rekordov: 42 kilometrov, harmonika, 100 skladb

Naslednji članek

V svetu slepih in slabovidnih: realnost, na katero so se privadili

SORODNI ČLANKI

Bo Prebilič po izvolitvi za vodjo Preroda odstopil kot evroposlanec?

Prebilič: 'Sodelovanje s SDS v smislu oblikovanja koalicije ni in ne bo mogoče'

Stranka Vladimirja Prebiliča se bo imenovala Prerod

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
16. 10. 2025 21.09
-2
Boljsi so v tem da ne izkljucujejo a ze v startu so povedali da ne bodo sodeloval z SDS :) ovce. Ponavljajo neumnosti en za drugim kot ovce ze vsa leta. Vi ste izkljucili vecino Slovenk in Slovencev in se vpletli v vojno v Rusijo in podprl Hamas ter jim dal drzavo do katere so prisli z pobijanjem otrok zensk starejsih in ugrabitvami ter mucenji.
ODGOVORI
0 2
pusi
16. 10. 2025 21.07
+4
Nov oslicek preoblecen v dirkalnega konja.
ODGOVORI
4 0
Rožle Patriot
16. 10. 2025 21.07
+2
Nikoli več vam ne bo uspel nateg .... "pasamdanijanša" .. !!!
ODGOVORI
3 1
EU Dig. Cenzura
16. 10. 2025 21.08
+2
O bobo ljudje se nasedajo. sej na koronco so tudi in da lahko necepljeni okuzijo cepljene… jaja
ODGOVORI
2 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
16. 10. 2025 21.10
Ti pa si naiven. Pa se steti ne znas… 😂😂😂🤣🤣
ODGOVORI
0 0
rumbijas
16. 10. 2025 21.07
+2
Še ena sramota za Slovenijo!!!
ODGOVORI
2 0
EU Dig. Cenzura
16. 10. 2025 21.07
+1
A SPET A NI BLO ZE VCERI? Manipulacija. jaja glejte ljudje da se navadite na PREBILICA in stranko PREROD!!!!!! Oni bodo pa sigurno delali za lju, HA HA CE VERJAMES! Pralnica…. vedni vec vedno vec
ODGOVORI
2 1
Rainbow warrior
16. 10. 2025 21.06
+4
Sama nova in stara mafija.
ODGOVORI
4 0
PoldeVeliki
16. 10. 2025 21.04
+0
Tina Gaber se že ločuje sedaj bi šla rada v porod kajti ve, da je Golob pečen Prebelič pa nova zvezda.
ODGOVORI
1 1
modelx
16. 10. 2025 21.04
+2
zgleda, kot da so nabrani mal po cerkvah, mal pa na tržnicah
ODGOVORI
2 0
Potouceni kramoh
16. 10. 2025 21.03
+4
Vsi obrazi so se prefarbali iz raznoranih SMC jev LMŠ ev SAB ov in ostalih zavoženih strank v eno velik zavožen vijolični Prerod.Stranka političnega odpada
ODGOVORI
4 0
Podlesničar
16. 10. 2025 21.07
-1
Največ bivših komunistov pa v SDS, Stranka političnega odpada
ODGOVORI
0 1
plejadanka
16. 10. 2025 21.03
+3
Pumpa pumpa kot nobena pumpa ne pumpa
ODGOVORI
3 0
SDS_je_poden
16. 10. 2025 21.02
-3
Kolk matrate te moje desnuhe na portalu 🤣🤣...komaj dohajajo vse članke, pod katerimi morajo smetiti.
ODGOVORI
1 4
odpisani zasedli vlado
16. 10. 2025 20.47
+4
Osebno mi je vseeno katera vlada bo nastopila na novo,ker nobena ne more biti slabša od sedanje.Ampak,ko vidiš kdo vse se nahaja v Prebiličevi stranki je vse jasno in očitno ta ne more zmagati na volitvah.
ODGOVORI
7 3
BtpS
16. 10. 2025 20.53
+7
Tako je, sami stari obrazi, ki niso maredili nic dobrega
ODGOVORI
7 0
ulebule
16. 10. 2025 21.01
-2
te vsaj niso naredili nič slabega
ODGOVORI
0 2
Rainbow warrior
16. 10. 2025 21.04
Pa dobrega tudi ne.
ODGOVORI
0 0
MARATONEC1
16. 10. 2025 21.05
-1
Stari obrazi so že 30 let v KRIVOjANŠTVu, in oni so res nekaj naredili, in to je zadolžitev SLOVENIJE ZA VEČ DESET MILIJARD EVROV !!!!!!!!!!! Le kdo podpira tako organizacijo, ki dela škodo SLOVENSKEMU NARODU.?????!!!!???? ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306