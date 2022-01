Kateri sesalnik kupiti: robotski, ročni, pokončni ali parni?

Kateri sesalnik izbrati za garsonjero v mestu in katerega za štiričlansko hišo s psom? Kdaj je robotski sesalnik boljša izbira kot ročni sesalnik? Preberite M Tehnika vodič za izbor sesalnika in naročite novega kar na dom!

Robotski sesalniki so primerni za vse talne površine, tako mehke kot trde. Osnovni modeli so primerni za tanjše preproge, sesalniki z večjo močjo in sesanjem pa za debelejše preproge. Pri tem velja paziti - kakovost robotskih sesalnikov ne gre ocenjevati zgolj po enem tehničnem podatku. Ko ugotavljamo zmogljivost robotskega sesalnika, govorimo o najboljšem razmerju med sesalno močjo, avtonomijo delovanja in tudi prepustnostjo filtra.

Kateri sesalnik bo najboljši za večje stanovanje brez preprog, kjer najdemo tla iz parketa, ploščic ali vinila?

Pri sesanju talnih površin, obloženih z lesom, keramiko ali umetnimi materiali, se priporoča uporabo klasičnih talnih sesalnikov z vrečkami za prah. Ti se ponašajo s številnimi nastavki in krtačami za doseganje tudi najbolj oddaljenih kotov ali ozkih špranj. V paketu s sesalnikom praviloma dobimo tudi številne nastavke, ki nam pomagajo do popolnosti očistiti oblazinjeno pohištvo.

Kateri sesalnik bo najboljši za manjše stanovanje, prekrito s preprogami?