Kateri slovenski športniki zaslužijo največ?

Prvi trije po zaslužkih so, vsaj za zdaj, trdno na vrhu. Z razlogom. Njihove izjemne predstave na in ob igriščih, trdo delo in talent so jih pripeljali do svetovne slave. Goran Dragič, Anže Kopitar in Jan Oblak . Ta je letos z Atleticom podpisal pogodbo, ki mu bo navrgla 10 milijonov letno, vreden je 100 milijonov evrov in sodi med deset najdražjih nogometašev na svetu.

In najbrž bi vsi ti danes bili še bogatejši, če ne bi bili Slovenci. "To, da si Slovenec, je žal oteževalna okoliščina. Predvsem, ker je domači trg toliko manjši. Če bi se ti športniki rodili v Nemčiji ali Angliji, bi bili z dosežki, ki jih imajo danes, neprimerno bolj vredni in bi imeli tudi bistveno večji globalni potencial,"pravi Ambrožič.

Športnike namreč merijo ne le po njihovih rezultatih, temveč tudi po globalnem potencialu. Zaslužki najboljših so astronomski. Prvi trije najbolje plačani so nogometaši Messi, RonaldoinNeymar, pa boksar Canelo Alvarez in Roger Federer, ki večino denarja dobi z oglaševanjem svojega imena. Prvih deset športnikov zaokrožujejo najbolj prominentni košarkarji v ligi NBA – Lebron James, Steph Curry in Kevin Durant, ki več kot polovico denarja prejmejo od pogodb z opremljevalci športnih copat. Tak scenarij morda še letos napovedujejo tudi Luki Dončiću.

"Ne bi smeli biti presenečeni, če bo znesek, ki mu ga bo ponudil opremljevalec za športno obutev, zares vrtoglav. Zna biti celo med največjimi kadarkoli v zgodovini,"še dodaja Ambrožič.

Upokojeni Michael Jordan, denimo, bo letos od prodaje športnih copat z njegovim imenom zaslužil 130 milijonov dolarjev. Dončić pa bi po mnenju poznavalcev lahko, podobno kot Jordan, podpisal dosmrtno pogodbo v višini do pol milijarde dolarjev.