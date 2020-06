Pogosto je ob tragedijah, kakršna se je zgodila v soboto v bližini Domžal, slišati, da gre za urejeno družino. A tega, kaj se dogaja med štirimi stenami, okolica pogosto ne ve, poudarja psiholog Peter Umek: "Stvari se lahko nabirajo, so pa to ljudje, ki pogosto stresnih situacij ne znajo prav dobro obvladati."

Da gre za mirnega fanta iz povsem običajne družine, je bilo slišati tudi ob tragediji, ki se je zgodila jeseni 2008 pri Medvodah. 25-letnik je takrat na brutalen način ubil svoja starša. "Mati ga je predvsem nekako dajala v nič, torej da ni sposoben, nima punce, primerjala ga je z bratom. V njemu je to sovraštvo naraščalo. Je bilo pa to povezano nekoliko tudi z denarjem, ker je fant igral igrice, s katerimi se služi denar," okoliščine dvojnega umora opisuje Umek.

Razlog za grozovit dvojni umor, ki se je pred tremi leti zgodil v vasi Lukovec na Krasu, so tudi bile duševne težave storilca. 35-letni domačin je svojega brata in babico obglavil, njuni glavi sežgal v peči, potem pa sam poklical policijo. "V nagovoru je dejal, da je bil prepričan, da sta hudiča, da vidi hudiča,"pove Umek.

Primer Ivana Perića pa je pri nas najbolj odmeven primer trojnega umora. Perić je avgusta 2002 v družinskem apartmaju v Rovinju ustrelil mater, očima in polbrata. Umorom so botrovala nesoglasja z očimom, nekoliko bolj pa premoženjske zadeve. Petrić, ki prestaja 30-letno zaporno kazen, umorov ni nikoli priznal. "Po odkritju umorov ga je obravnavala hrvaška policija. Poligrafsko testiranje takrat ni pokazalo, da bi bil on morilec, čeprav je obstajalo veliko materialnih dokazov, ki so jasno nakazali, da je on tisti, ki je storil kaznivo dejanje," še pove Umek.

Zaradi spora glede skrbništva nad otroki je leta 2007 35-letnik v Zdenski vasi ustrelil nekdanjo ženo, njeno mamo in očeta ter si na koncu sodil sam. Spomnimo pa se trojnega umora pred 17 leti na Gorjancih.Ermin Brkič se je s trojico dogovarjal o prodaji avtomobila, potem pa jih ustrelil s pištolo. Obsojen je bil na 30 let zapora.