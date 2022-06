Kateri sup je najbolj primeren za vas?

Čeprav kupujete sup z namenom, da ga boste uporabljali za zabavo na morju, pa vseeno - zakaj ne bi kupili takšnega, ki je še vedno cenovno ugoden, vendar kvalitetnejši, na njem pa lahko tudi preveslate daljše razdalje? V kolikor iščete tak sup, pobrskajte po slovenski znamki napihljivih supov Wasup, ki se s kvaliteto uvrščajo v srednji razred, s ceno pa se približujejo nizkocenovnikom. Njihova Wasup Lite deska je primerna za veslače do 80 kg, v kompletu pa poleg nahrbtnika, dvosmerne pumpe z manometrom in varnostne vrvice prejmete še kajak veslo in sedež. Za tiste, ki imajo kak kilogram več, pa so bolj primerne Wasup deske, ki imajo dvoslojno fusion tehnologijo in močnejši material.

Če kupujete sup za celo družino, ne morete zgrešiti s potovalnimi oz. touring deskami. Že res, da so nekoliko ožje in manj stabilne, vendar so tudi večje in hitrejše, kar pri supanju z več ljudmi na njih pride še kako prav. Med najbolj priljubljenimi družinskmi deskami so Shark supi , ki jih odlikuje odlična izdelava, poleg napihljivega supa pa prejmete še karbonsko veslo (ki je lažje od aluminijastega), torbo za prenašanje na koleščkih, pumpo, varnostno vrvico in tudi torbico za telefon. V kolikor boste na supu redno prevažali otroka, ženo in še psa, pa poglejte za večjo potovalno Shark sup desko , ki omogoča premik tudi 4-članske družine.

Supanje kot način za odkrivanje novih kotičkov

Nekateri sup uporabljajo za zabavo, drugi za rekreacijo, tretji pa za odkrivanje skritih kotičkov in iskanje samotnih plaž. Velikokrat so to že nekoliko izkušeni suparji, ki so za svoj košček peska pod soncem pripravljeni zaveslati izven zaliva in prepotovati nekoliko daljše razdalje. Za to potrebujejo kakovosten potovalni sup, ki je stabilen, hiter in ima prostor za prtljago.

Med najboljše in najbolj inovativne znamke v svetu supanja zagotovo sodi Starboard. So pionirji na številnih področjih izdelave napihljivh supov. Njihova posebnost je toplotno varjenje robov, kar pomeni, da so posamezni deli supa spojeni mehansko in se ne morejo odlepiti ali odstopiti narazen. Slovijo tudi po posebnem načinu tkanja nitk v notranjosti supa, zaradi česar so trdnejši, vendar lažji. Starboard pa ne slovi samo po razvoju najnovejše tehnologije, priznanjih in številnih lovorikah v tekmovalnem supanju temveč tudi po njihovem okoljskem in trajnostnem programu.

Čeprav Starboard supi sodijo v višji cenovni razred, pa je Starboard Zen serija tista, ki je najbolj prijazna do denarnice. Pri tem poleg supa, torbe, pumpe, varnostne vrvice in seta za popravilo prejmete tudi veslo, kar pri supih višjecenovnih ponudnikov ni pogosto. Tisti, ki iščete desko za rekreacijo in izlete, bodo navdušeni nad najbolj popularnimi deskami na svetu Starboard Touring deske. Če pa radi izstopate in želite biti opazni tudi na supu, pa pobrskajte po umetniški liniji Starboard Tikhine, ki jih je poslikala znana suparka in umetnica.