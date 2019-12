Kateri vremenski dogodki so najbolj zaznamovali praznike v preteklosti?

V belo božično jutro smo se v večjem delu države nazadnje prebudili pred enajstimi leti. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bilo takrat v Ljubljani en centimeter, v Celju, Murski Soboti in Ratečah pet, v Mariboru šest, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu sedem, v Kočevju osem, v Novem mestu pa devet centimetrov snega. Zadnji dnevi leta 2007 so bili razmeroma hladni z veliko megle ali nizke oblačnosti po nižinah, zato se je tanka snežna odeja obdržala vse do novega leta.

Obilno sneženje, žled in poledica med božično-novoletnimi prazniki 2005/2006

Vsi, ki imate radi zimo, se zagotovo spomnite sneženja in mraza ob koncu leta 2005. Po nižinah smo se sicer zbudili v zeleno božično jutro, a že čez dan je začelo snežiti. Snežilo je nekaj dni zapored in zapadlo od 30 do 60 centimetrov snega. Veliko snega je zapadlo tudi v južnem delu Primorske in na Krasu, za krajši čas je snežilo celo ob morju. Po podatkih Arsa so 29. in 30. decembra na številnih meteoroloških postajah izmerili najvišjo decembrsko snežno odejo od sredine prejšnjega stoletja. V Ratečah je bilo snega več kot meter, v Lescah 68, v Katarini nad Ljubljano 61, v Kočevju in Šmartnem pri Slovenj Gradcu 55 in na Letališču Brnik 51 centimetrov. Največ težav je sneg sicer povzročal na Krasu, kjer tako obilnega sneženja ni bilo že več desetletij. V Godnjah so izmerili 45, v Slapu pri Vipavi pa 33 centimetrov snega.

Sneženju je sledila mrzla noč na 31. december. V Murski Soboti in Celju se je ohladilo do –20 stopinj Celzija. Že v silvestrski noči so nas od zahoda in juga zajele nove padavine. Zaradi dotoka toplejšega zraka v višine je sneg po nižinah prehajal v dež, ki je ob stiku s podhlajeno podlago zmrzoval.