Kateri ženski čevlji bodo v trendu letošnjo sezono? Kako jih skombinirati z različnimi modnimi slogi?

Kakšno modno obutev izbrati?

Približuje se jesen, menjava vremena, s tem pa tudi priložnost, da prevetrite svojo garderobo in si privoščite nekaj poživitve. Zakaj se ne bi razvajale z novim parom čevljev? Preverite pestro ponudbo različnih kosov obutve na spletni strani MODIVO, kjer boste lahko izbirale med številnimi modeli, barvami in vzorci čevljev za vse generacije, modne sloge in priložnosti. Na izbiro so tudi modni čevlji različnih proizvajalcev, zato boste zagotovo našle par zase. Pred nakupom pa se seveda vprašajte, za kakšno priložnost iščete novo obutev. Morda iščete klasične salonarje za elegantne kombinacije, ki nikakor ne gredo iz mode, ali pa ste navdušenka nad športnim slogom in boste izbrale katerega izmed priljubljenih modelov superg. V ponudbi so še salonarji in različni sandali, pa tudi škornji in gležnarji ter chelsea gležnarji, ki zadnjih nekaj sezon prevladujejo med modnimi trendi. Preden se odločite za nakup modne obutve na MODIVO, preverite tabelo velikosti in natančno premerite svoje stopalo, saj imajo lahko različni proizvajalci različne mere obutve. Nadvse priljubljeni so še vedno čevlji iz naravnih materialov. Usnje namreč odlikuje velika trpežnost in udobje pri nošenju, nadvse priljubljena izbira pa so tudi zato, ker bodo vaša stopala ostala na suhem kljub jesenskemu deževju. V primeru, da izbirate obutev, ki jo boste lahko kombinirale h kar večini svoje garderobe, izberite čevlje v črni ali beli barvi, ki veljata za preverjeno kombinacijo. Nekoliko več drznosti boste v svoj slog vnesle s trendovskimi gležnarji v rockerskem slogu s kovinskimi dodatki ali pa pisanimi supergami, ki se bodo odlično podale v elegantno-urbani različici.