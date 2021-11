Katero dopolnilno zavarovanje je najboljše za potrošnika?

Vseeno je pri kateri zavarovalnici ste zavarovani

Pri uporabi zdravstvenih storitev vas bo zdravnik obravnaval enako kot zavarovance drugih zavarovalnic. Torej bo vaš obisk pri zdravniku potekal popolnoma enako, ne glede na to pri kateri izmed treh zavarovalnic, ki v Sloveniji ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ste zavarovani. Dopolnilno zavarovanje je določeno z zakonom, zato so vaše pravice in obseg kritij vedno enaki.

Vedno menjajte zaradi ugodnosti

Mesečne premije se skozi leta spreminjajo in višajo, razlike v primerjavi med ponudniki pa so minimalne. Trenutne redne premije se gibljejo od 34,50 EUR do 35,67 EUR in nobene zagotovitve ni, da bo zavarovalnica, ki danes ponuja najnižjo ceno, čez 1 leto še vedno najugodnejša. Največja razlika, zaradi katerih je pogosta menjava tudi finančno najboljša odločitev, je med ugodnostmi, ki jih zavarovalnice in njihovi posredniki ponujajo ob sklenitvi dopolnilnega zavarovanja.