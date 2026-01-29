Katero olje je prepričalo novinarje in gostince?

Harmonija je odlika tudi najboljših oljčnih olj, ki jih pravkar izbirajo v Slovenski Istri. Na festivalu Zlata oljčna vejica letos ocenjujejo več kot 160 vzorcev, zmagovalce bodo razglasili prihodnji teden. Še pred tem je potekalo tekmovanje v kategoriji "najbolj všečno olje", tega ne izbirajo strokovnjaki, pač pa novinarji in gostinci.