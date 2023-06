Katero slovensko podjetje je lani prihranilo kar 120 ton odpadnega stekla?

Podjetje Carglass Slovenija je lani s svojo strategijo "najprej popravilo" prihranilo več kot 120 ton odpadnega stekla. Ta strategija daje prednost popravilu pred menjavo stekla in tako zmanjšuje emisije CO2 in stroške strank. Sicer pa vsa stekla, ki jih zamenjajo, v 100% tudi reciklirajo.

Slovenski vozniki lahko prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa z izbiro popravila namesto zamenjave stekla. Po podatkih se letno več kot 60.000 slovenskih voznikov sreča z poškodovanim steklom na vozilu. Medtem ko je zamenjava stekla pogost odziv, obstaja tudi bolj trajnostna rešitev, ki je hkrati ekonomsko in časovno učinkovita - popravilo stekla. Carglass Slovenija, vodilni svetovni specialist na področju popravil, menjav in kalibracij avtomobilskih stekel, ne sledi zgolj avtomobilskim razvojnim smernicam, temveč tudi trajnostni naravnanosti in družbeni odgovornosti. Njihova zavezanost okolju temelji na ESG načelih (okolijskih, družbenih in upravljavskih) in strategiji "najprej popravilo". Ta strategija daje prednost popravilu pred menjavo stekla, če je to tehnično možno in popolnoma varno. Sicer pa vsa stekla, ki jih zamenjajo, v 100% tudi reciklirajo. Lani so s popravili prihranili več kot 120 ton odpadnega stekla. Lani smo izvedli več kot 6.500 popravil stekel, kar je občutno zmanjšalo stroške naših strank in emisije CO2. Vsako popravilo je zmanjšalo emisije za 46,2 kg, kar je ekvivalent prevoženim 700 km z avtomobilom na notranje izgorevanje. Povprečna teža stekla na vozilu znaša 16,6 kg, kar pomeni, da so samo lani s popravili prihranili več kot 120 ton teže odpadnega stekla, pove Dejan Šeruga, direktor Carglass Slovenija.

Kaj lahko naredimo slovenski vozniki? Slovenski vozniki lahko s svojimi odločitvami prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Ob misli na več kot 10.000 stekel, ki so bila lani zamenjana namesto popravljena, se postavi vprašanje, koliko CO2 bi lahko prihranili, če bi se ta stekla popravila namesto zamenjala. Če bi se vsa ta stekla namesto zamenjave popravili, bi to pomenilo neverjetnih 462 ton prihranka emisij CO2. To je enako, kot če bi iz ozračja odstranili izpuste avtomobila, ki je kar 170 krat obkrožil Zemljo (oziroma 6,89 milijona kilometrov). Zato v podjetju od prvega dneva delovanja dajejo velik pomen tudi ozaveščanju o pomenu pravočasnega popravila. S pravočasnim ukrepanjem, zaradi katerega ne bo potrebna menjava stekla ampak le popravilo, lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju odpadkov, emisij CO2 in varovanju naravnih virov.

