Odpravite osebne težave in uresničite svoje cilje!

Nevroznanost in osebna rast hodita z roko v roki in NLP izobraževanja doživljajo renesanso. V NLP Centru je najbolj iskano izobraževanje NLP Praktik, ki ljudem razreši marsikatero težavo in uresniči prenekateri cilj. Pogovarjali smo se z Gabrom Marolt, ustanoviteljem NLP Centra in Coaching Akademije, ki deluje v Ljubljani, Mariboru in Kopru, in ki že desetletje predstavlja vodilnega in strokovnega ponudnika NLP vsebin pri nas. Gaber, ki je NLP Master Trener, ki je izšolal že nekaj generacij novih trenerjev, nam je zaupal nekaj uspešnih zgodb udeležencev NLPjain to, ali je res NLP kot zlata ribica.

"Večina ljudi po tridesetem, še bolj pa po štiridesetem letu se prične spopadati z različnimi izzivi v svojem življenju in iščejo načine, kako rešiti težave oziroma najti veščine, s katerimi bi uresničili svoje cilje", je povedal Gaber in dodal: "Tu je potrebno priznati tudi, da ženske - mnogo bolj kot moški - prepoznajo to potrebo dosti prej, da potrebujejo nova znanja in orodja za izboljšanje in tudi iščejo načine, da to dosežejo. Dejansko so dekleta tu proaktivnejša oziroma prej posežejo po novih orodjih. In mnogi rešitev vidijo prav v znanju nevrolingvističnega programiranja ali krajše – NLP."

Na vprašanje, kaj vse lahko dosežejo udeleženci z NLP Znanji ali kaj vse lahko razrešijo, je Gaber naštel: "Nekateri se spopadajo s težavami v partnerstvih, vzgoji, drugi z izzivi v karieri. Nekateri si želijo boljše odnose in komunikacijo, nekateri tudi načine, kako zaslužiti več denarja, kar tudi mnogim uspe. Mnogi v NLP prepoznajo orodja za več prepričljivosti, za več samozavesti, boljšo samopodobo in tudi za odpravo raznih strahov pred neuspehom in še marsičem. Drugi spet želijo samo več poslovnih – t.i. mehkih veščin. Prezentiranje, javno nastopanje, vodenje, res vrhunsko komuniciranjo in še marsikaj drugega. Zato je NLP velikokrat res kot zlata ribica in ljudem lahko uresniči veliko. Dosežete lahko tudi hitre zmage, a čisto brez dela ne gre. Nekaj je treba vložiti in udeležba na NLP Praktiku je pravi recept, da spoznate te veščine in tudi sebi date priložnost za lažje doseganje boljših rezultatov."

"Ni nujno, da v NLPju, tako v predavanjih kot recimo v coachingu, vidite novo karierno priložnost. Sicer je to lahko res dobra izbira, še posebej, če ste že dobri v čem drugem, recimo v svojem strokovnem znanju. Lahko samo, da trenutno iščete nove veščine ali rešitev svoje težave. V obeh primerih boste v NLPju našli to. Da s pravimi koraki uresničite svojo viziji in dosežete cilje. In mnogi se potem 'zagrejejo' in se tudi ukvarjajo s coachingi ali delavnicami. To je vedno bolj popularno tudi pri nas, v svetu pa je osebna rast ena vodilnih panog."