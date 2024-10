Kathrin ne bo v Koper, pluje proti Malti

Organizacija Amnesty International je opozorila Slovenijo in Črno goro, da ne smeta omogočiti pristanka ladje, saj bi njen tovor lahko prispeval k izvajanju vojnih zločinov. Na ladji naj bi se namreč nahajal eksploziv, namenjen v Izrael. Portugalski mediji in aktivistične skupine so sporočili, da Kathrin prevaža osem zabojnikov eksploziva Hexogen/RDX in 60 zabojnikov eksploziva TNT. Vse to naj bi bilo namenjeno proizvajalcem orožja v Izraelu, na Poljskem in na Slovaškem. Da namerava ladja MV Kathrin del tovora izkrcati v Kopru, je sicer potrdil tudi direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec. Tovor je po navedbah uprave sicer bil namenjen na Poljsko, Češko in Slovaško, niso pa omenili Izraela.

Vplutju ladje v Koper so ostro nasprotovali tudi v stranki Levica.