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Slovenija

Katičeva: Na interpelaciji pričakujemo odgovore ministra

Ljubljana, 21. 09. 2026 22.14 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Andreja Katič

Politična vojna z vsemi topovi. Tri levosredinske stranke so uporabile eno najmočnejših parlamentarnih orožij in vložile prvo interpelacijo v tem mandatu. Zaradi slovenske blokade skupne evropske kritike novih izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu zahtevajo razrešitev ministra Toneta Kajzerja. Medtem ko so v Janševi SDS udarili nazaj in političnim nasprotnikom očitali, da interpelacija služi Moskvi in Teheranu.

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  • Iz 24UR ZVEČER: Prva interpelacija
    03:59
    Iz 24UR ZVEČER: Prva interpelacija
  • Iz 24UR ZVEČER: Katičeva o interpelaciji Kajzerja
    03:30
    Iz 24UR ZVEČER: Katičeva o interpelaciji Kajzerja

Zakaj torej interpelacija zunanjega ministra, ki je tudi po zapisih iz SDS glede na razmerja sil v DZ obsojena na propad, trdijo, da gre za predstavo za javnost? Prva podpisana pod interpelacijo Andreja Katič iz SD pojasnjuje, da želijo odgovore ministra, ki jih niso dobili na skupni seji odborov. "Kdo je to odločitev o blokadi v imenu Slovenije sprejel, zakaj in s kakšnim interesom." Pričakuje, da bodo odgovore dobili na interpelaciji.

Kajzer je interpelacijo označil za 'vihar v kozarcu vode', a da se veseli, da bo lahko predstavil svoja stališča. "Žalosti me, če minister misli, da je blokada vihar v kozarcu vode," mu odgovarja Katičeva in izpostavlja, da vsi v Sloveniji ne delijo mnenja, kot ga ima minister.

Poslanec stranke SDS in predsednik odbora DZ za zunanjo politiko Franc Breznik je sicer dejal, da "interpelacija ni dejanje odgovorne opozicije, ampak izraz političnega obupa," da je opozicijo pri tem poenotila ideologija. Kaj pravi Katičeva na ta argument? "Zagotovo me malce žalosti, da uporabljajo vse možne vzvode, da zaščitijo svoje politične partnerje." Meni, da so izgubili del svoje človečnosti, če ne priznavajo, da se v Gazi dogaja genocid in kršitev mednarodnega prava.

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Koliko pa opozicijo pri argumentiranju ovira to, da se sami, ko so bili v prejšnji vladi, niso pridružili tožbi Južne Afrike proti Izraelu? So naredili usodno napako in je zato kredibilnost zdaj manjša? Katičeva zatrjuje, da so vsi ministri iz SD izjavo takrat podprli, zato po njenem mnenju sedaj imajo kredibilnost, da zagovarjajo načelno politiko. Priznava pa, da je bila napaka, da Slovenija te tožbe takrat ni podprla.

Z desne sredine na soočenje v oddajo 24UR ZVEČER ni želel nihče.

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interpelacija Tone Kajzer zunanja politika Izrael parlament

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