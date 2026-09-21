Katičeva: Na interpelaciji pričakujemo odgovore ministra

Zakaj torej interpelacija zunanjega ministra, ki je tudi po zapisih iz SDS glede na razmerja sil v DZ obsojena na propad, trdijo, da gre za predstavo za javnost? Prva podpisana pod interpelacijo Andreja Katič iz SD pojasnjuje, da želijo odgovore ministra, ki jih niso dobili na skupni seji odborov. "Kdo je to odločitev o blokadi v imenu Slovenije sprejel, zakaj in s kakšnim interesom." Pričakuje, da bodo odgovore dobili na interpelaciji.

Kajzer je interpelacijo označil za 'vihar v kozarcu vode', a da se veseli, da bo lahko predstavil svoja stališča. "Žalosti me, če minister misli, da je blokada vihar v kozarcu vode," mu odgovarja Katičeva in izpostavlja, da vsi v Sloveniji ne delijo mnenja, kot ga ima minister.

Poslanec stranke SDS in predsednik odbora DZ za zunanjo politiko Franc Breznik je sicer dejal, da "interpelacija ni dejanje odgovorne opozicije, ampak izraz političnega obupa," da je opozicijo pri tem poenotila ideologija. Kaj pravi Katičeva na ta argument? "Zagotovo me malce žalosti, da uporabljajo vse možne vzvode, da zaščitijo svoje politične partnerje." Meni, da so izgubili del svoje človečnosti, če ne priznavajo, da se v Gazi dogaja genocid in kršitev mednarodnega prava.