Katičeva bo zaradi nakupa sodne stavbe vložila kazensko ovadbo

Kot je danes povedala Katičeva, je stavba v slabem stanju, brez električne oskrbe, vanjo se steka meteorna voda, na strehi je poškodovana izolacija. V stavbo bi bilo treba po grobih ocenah vložiti več kot 5,55 milijona evrov, vendar sredstev za obnovo na ministrstvu nimajo, je dodala.

Med drugim bi morali popraviti streho, zamenjati okna in talne obloge, poškodovani so stropi, in zagotoviti prezračevanje.

Cenitev stavbe na Litijski cesti je za potrebe ministrstva za pravosodje naročilo državno odvetništvo. Povod zanjo so bili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu, zaradi česar je sredi februarja odstopila zdaj že nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Nakup stavbe na Litijski sicer preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU).

Glede na podatke nove cenitve je država za nepremičnino plačala 1,7 milijona več (7,7 milijona evrov), kot so jo sedaj ocenili. Z novo cenitvijo je želelo ministrstvo zagotoviti celovit in objektiven pogled na vrednost stavbe, ob čemer cenitev vključuje tudi oceno stanja stavbe ter grobo oceno stroškov njene obnove.