Katičeva sankcije proti sodnicam ICC označila za nesprejemljiv pritisk

Gre za resen in nesprejemljiv pritisk na neodvisno delovanje institucije, je po uvedbi ameriških sankcij zoper štiri sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča, med katerimi je tudi Slovenka Beti Hohler, sporočila ministrica za pravosodje Andreja Katič. ZDA so sankcije utemeljile z ukrepi ICC proti ZDA in Izraelu.

Andreja Katič FOTO: Bobo icon-expand

"Z obžalovanjem in zaskrbljenostjo spremljam odločitev ZDA o uvedbi sankcij proti štirim sodnicam ICC (...). Gre za resen in nesprejemljiv pritisk na neodvisno delovanje institucije, ki je bila ustanovljena prav zato, da preganja najhujše zločine proti človeštvu," je danes sporočila ministrica za pravosodje Andreja Katič. Dodala je, da Mednarodno kazensko sodišče (ICC) temelji na mandatu držav pogodbenic in na načelih pravičnosti, odgovornosti in neodvisnosti. "Sodnica Beti Hohler, ki je v to funkcijo izvoljena kot strokovnjakinja z nesporno integriteto, zasluži spoštovanje in zaščito pri opravljanju svojega mandata," je dodala ministrica.

Beti Hohler FOTO: X icon-expand

Sporočila je še, da Slovenija ostaja trdna zagovornica ICC, sodnici Beti Hohler pa izrazila vso podporo "pri opravljanju njenega pomembnega mandata". Že v četrtek sta obžalovanje odločitve ZDA izrazila premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon. ZDA so v četrtek uvedle sankcije proti štirim sodnicam ICC – poleg Hohler so sankcionirale še Solomy Balungi Bossa iz Ugande, Luz del Carmen Ibanez Carranza iz Peruja in Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou iz Benina.