Katičeva verjame v hitro iskanje rešitev za izvršitev ustavne odločbe

Ministrica za pravosodje, ki je nagovorila sodnike na Dnevih slovenskega sodstva v Mariboru, je v odzivu na najnovejšo odločitev ustavnega sodišča dejala, da "to ni samo stvar ministrstva za pravosodje, ampak vlade kot celote". "Mi smo tvorno kot ministrstvo sodelovali pri pripravi zakona, ki ga je vlada posredovala v parlament, zavedajoč se, da to ni v popolnosti izvršitev odločbe ustavnega sodišča," je dejala v izjavi za medije ob robu srečanja. Verjame, da bodo skupaj z ministrstvom za javno upravo zdaj podrobno preučili odločbo "in v najkrajšem možnem času vladi tudi predlagali, kar je potrebno za izvršitev te odločbe".

Andreja Katič FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na vprašanje, koliko denarja bo potrebnega za poplačila plač sodnikom, je povedala, da bo to moralo povedati ministrstvo za finance. "Sama lahko govorim samo iz tega, kar je bilo predstavljeno v javnosti. Teh podatkov mi nimamo in bo treba še kar nekaj dela vložiti v to," je dejala. Ustavno sodišče je lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke, s čimer prihaja do neustavnosti. Za njeno odpravo je zakonodajalcu določilo rok 3. januar letos, ki pa ga vlada kot pripravljavka zakona in DZ nista spoštovala. V sredo pa je na pobudo Sodnega sveta izdalo dopolnilno odločbo glede sodniških plač za sodnike rednih sodišč, s katero je določilo način izvršitve odločbe o neustavnih sodniških plačah.