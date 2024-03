'Nekateri želijo ženske vrniti za štedilnik, na to ne bomo pristali'

Predsednik vlade se je že sestal in se bo še sestajal s pravosodnimi deležniki, en sestanek pa je sklican tudi že za prihodnji teden, je dejala. Tudi sama se je v teh dneh že sestala s predstavniki vrhovnega sodišča in tožilstva, dogovorjen pa ima tudi sestanek s predsednikom vrhovnega sodišča.

Potrdila je, da bo takoj preklicala vsa pooblastila uslužbencem ministrstva. "Ne, ker ne bi zaupala nekaterim sodelavkam in sodelavcem, ampak predvsem zato, da vidim, kakšna pooblastila imajo in predvsem tudi, da se lahko sama prepričam o njihovih znanjih in kompetencah za opravljanje najpomembnejših zadev," je dejala. Ob tem pa je vzela v bran zaposlene na ministrstvu, s katerimi je že delala, in dejala, da ve, "da v kolikor bi jim bila dana možnost, bi v postopku tudi opozorili na morebitne nepravilnosti". Prav tako je dejala, da je bilo na ministrstvu v tem mandatu narejenega veliko dobrega, na kar se zaradi afer pozablja.

Zaupa tudi v delo organov pregona, tisti, ki so karkoli naredili narobe, pa morajo za to tudi odgovarjati.

Katičevo sicer čakajo številni izzivi, med najzahtevnejšimi je poleg omenjenih sodniških plač in razreševanja afer naštela še prostorsko stisko v zaporih, nujne spremembe kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku, reševanje prostorske stiske sodišč, želi pa se lotiti tudi področja boja proti korupciji in zastaranj odmevnih primerov.