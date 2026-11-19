Katja Kokot je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da z današnjim dnem izstopa iz poslanske skupine Resni.ca.

"Za današnjim dnem izstopam iz Poslanske skupine Resnica. Hvaležna sem za vse dosedanje izkušnje in skupno prehojeno pot," je zapisala.

Kot razlog za odhod je navedla razhajanja glede prihodnjega delovanja stranke. "Žal navkljub velikemu trudu nismo našli soglasja za nadaljnje usmeritve dela v stranki. Po Ustavi je vsak poslanec dolžan ravnati po svoji vesti."

Objavo je sklenila z besedami: "Ob tem želim vse dobro in še enkrat hvala."

Kokotova podrobnosti o nesoglasjih ni pojasnila. Po naših informacijah bo Kokotova poslansko delo nadaljevala kot nepovezana poslanka.