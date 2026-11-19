Katja Kokot je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da z današnjim dnem izstopa iz poslanske skupine Resni.ca.
"Za današnjim dnem izstopam iz Poslanske skupine Resnica. Hvaležna sem za vse dosedanje izkušnje in skupno prehojeno pot," je zapisala.
Kot razlog za odhod je navedla razhajanja glede prihodnjega delovanja stranke. "Žal navkljub velikemu trudu nismo našli soglasja za nadaljnje usmeritve dela v stranki. Po Ustavi je vsak poslanec dolžan ravnati po svoji vesti."
Objavo je sklenila z besedami: "Ob tem želim vse dobro in še enkrat hvala."
Kokotova podrobnosti o nesoglasjih ni pojasnila. Po naših informacijah bo Kokotova poslansko delo nadaljevala kot nepovezana poslanka.
Novo vodjo poslanske skupine določili že v torek
Iz stranke Resni.ca so medtem sporočili, da so o zamenjavi vodstva poslanske skupine odločali že pred današnjo objavo Kokotove. Svet stranke je na seji v sredo, 11. novembra, obravnaval vprašanje vodenja poslanske skupine in sprejel sklep, s katerim je poslancem predlagal zamenjavo vodje, pravijo.
Poslanska skupina je nato za novo vodjo določila poslanko Martino Haring, ki bo na tem položaju nasledila Kokotovo.
Razhajanja glede nadaljnjega delovanja stranke
Kokotova je bila ena od petih poslancev, ki jih je Resni.ca na letošnjih državnozborskih volitvah pripeljala v parlament. V državnem zboru je prevzela vodenje poslanske skupine in predsedovanje odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Njen odhod prihaja le nekaj dni po lokalnih volitvah, na katerih je stranka Resni.ca dosegla slab rezultat. Po poročanju medijev je osvojila le en mandat občinskega svetnika, in sicer v Kranju, kjer jih je imela pred tem pet.
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