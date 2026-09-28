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Slovenija

Katja Koren bo kandidirala za županjo Maribora

Maribor, 28. 09. 2026 12.06 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
STA Ne.M.
Katja Koren

Nekdanja smučarka, zdaj državna sekretarka Katja Koren je v zapisu na družbenem omrežju Facebook potrdila, da bo na letošnjih volitvah kandidirala za županjo Mestne občine Maribor. Ni pa navedla, ali bo nastopila kot kandidatka SDS, Demokratov in NSi, kot se je napovedovalo. Več bo znanega v prihodnjih dneh.

"Da. Kandidirala bom za županjo Maribora. To ni odločitev, ki sem jo sprejela čez noč. Dolgo sem o njej razmišljala, se pogovarjala z družino, prijatelji in številnimi Mariborčankami in Mariborčani. In bolj ko sem poslušala, bolj sem čutila, da želim stopiti naprej. Ker mi ni vseeno," je zapisala Korenova, ki so jo zadnje dni pogosto omenjali kot morebitno skupno župansko kandidatko vladnih strank SDS, Demokrati in NSi v drugem največjem slovenskem mestu.

Katja Koren
Katja Koren
FOTO: Bobo

Trenutno je Koren državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, kjer je pristojna za področji turizma in športa. Pred leti je bila že kandidatka SDS za poslanko Evropskega parlamenta, v javnosti pa je znana predvsem kot nekdanja alpska smučarka z bronasto kolajno z zimskih olimpijskih iger v Lillehammerju leta 1994.

V mariborski politiki doslej še ni bila aktivna in se glede ugibanj o njeni kandidaturi za županjo ni želela javno opredeljevati. V današnjem zapisu na Facebooku pa je navedla, da ji ni vseeno, kakšen bo Maribor čez pet, deset ali dvajset let.

"V zadnjih letih sem Maribor velikokrat gledala tudi od zunaj. Videla sem mesta, ki so znala prebuditi svojo energijo, samozavest in razvoj. In vedno znova sem se spraševala: zakaj ne bi tega zmogel tudi Maribor? Čas je, da obudimo Maribor, kot smo ga poznali nekoč: poln življenja, energije in uspeha," je navedla. Kot je dodala, bo v prihodnjih dneh pojasnila razloge za kandidaturo.

Doslej so kandidaturo za župana Maribora na letošnjih volitvah napovedali že mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) s podporo Piratske stranke in Preroda ter direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvoz s podporo Svobode. Iz kroga dosedanjega župana Saše Arsenoviča, ki ne bo več kandidiral, prihaja njegov mestni svetnik in podjetnik Andrej Bauman, ki še zbira podpise. Kot neodvisni kandidat nastopa tudi radijski novinar Bor Greiner, ki je že zbral potrebno število podpisov podpore in prejšnji teden vložil kandidaturo.

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KOMENTARJI22

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laky71
28. 09. 2026 13.39
O moj bog, še kaj vse bo doletelo to državo, Maribor
Odgovori
0 0
kle21
28. 09. 2026 13.32
Vseeno boljse ona kot Greiner..
Odgovori
+0
1 1
obožeobože
28. 09. 2026 13.25
Zoki ali Lukec v LJ pod rdečo barvo. Katja pod črno v MB!
Odgovori
+1
1 0
rogla
28. 09. 2026 13.21
NE desnih županov!
Odgovori
+0
6 6
jouža
28. 09. 2026 13.18
Je pa zanimivo, da se v tej državi vedno bolj vsak počuti sposobnega za vse.
Odgovori
+7
8 1
yolli
28. 09. 2026 13.16
Jo ne bi prepoznal....
Odgovori
+2
4 2
wsharky
28. 09. 2026 13.12
da bo župan / županja drugega največjega mesta bodisi en radijski novinar, bodisi ex smučarka, pa ja ne more biti res, saj ni prvi april, Bog vam pomagaj Mariborčani ojojoj
Odgovori
+12
16 4
Vojko Kos
28. 09. 2026 13.23
Kdo pa naj kandidira?! Politik?!
Odgovori
0 0
Uporabnik1812060
28. 09. 2026 13.40
Aja ali mislite, da tudi kakšen športnik ne more dokončat faksa, da se na podlagi izobrazbe potem nekje zaposli? To je dejansko pohvale vredno, da ni pričakovala samo, da jo bo država (kar smo dejansko tisti, ki delamo) vzdrževala in jo zalagala z dodatki samo zato, ker je pač nekoč športala.
Odgovori
0 0
Desniprepad
28. 09. 2026 13.10
Katja včasih sem navijal zate. Samo ker zastopaš SDS in vašega prvaka stranke pa zate ne bom glasoval.
Odgovori
+3
13 10
Bolfenk2
28. 09. 2026 13.19
V Mariboru te imajo za čudnega, če si podpornik levičarjev. Smo malo bolj normalno mesto od Ljubljane, kjer so vsi levi.
Odgovori
-2
6 8
konotera
28. 09. 2026 13.35
Saj tudi v Vzhodni Nemčiji... zanimivo. Manj razvito, bolj desno.
Odgovori
+2
2 0
Desniprepad
28. 09. 2026 13.37
Zakaj bi bil čuden? So desni, so levi nepošteni in so levi in desni pošteni. Ne zagovarjam nikogar nepoštenega, poštene bom pa vedno. In zagovarjal vedno ljudi ki podpirajo poštene ljudi tisti, ki podpirajo nepoštene pa jih seveda ne bom. To kar se sedaj dogaja je mafija proti mafiji z drugo še večjo mafijo.
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+1
1 0
Dusan Bucer
28. 09. 2026 13.06
Vsaj nekdo ,ki ve kaj je resnično delo !!
Odgovori
-4
9 13
Vojko Kos
28. 09. 2026 13.23
Delo?! 🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
28. 09. 2026 13.05
Spet ženska?
Odgovori
+2
7 5
Victorinox
28. 09. 2026 13.13
Zakaj pa ne ženska?
Odgovori
+0
1 1
Vojko Kos
28. 09. 2026 13.29
Škoda, da jih ni več!!!!
Odgovori
0 0
gongash
28. 09. 2026 13.01
MB moje sožalje
Odgovori
+1
11 10
zajfa
28. 09. 2026 12.48
Komedija ...
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+9
16 7
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