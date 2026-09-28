Katja Koren bo kandidirala za županjo Maribora

"Da. Kandidirala bom za županjo Maribora. To ni odločitev, ki sem jo sprejela čez noč. Dolgo sem o njej razmišljala, se pogovarjala z družino, prijatelji in številnimi Mariborčankami in Mariborčani. In bolj ko sem poslušala, bolj sem čutila, da želim stopiti naprej. Ker mi ni vseeno," je zapisala Korenova, ki so jo zadnje dni pogosto omenjali kot morebitno skupno župansko kandidatko vladnih strank SDS, Demokrati in NSi v drugem največjem slovenskem mestu.

Trenutno je Koren državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, kjer je pristojna za področji turizma in športa. Pred leti je bila že kandidatka SDS za poslanko Evropskega parlamenta, v javnosti pa je znana predvsem kot nekdanja alpska smučarka z bronasto kolajno z zimskih olimpijskih iger v Lillehammerju leta 1994.

V mariborski politiki doslej še ni bila aktivna in se glede ugibanj o njeni kandidaturi za županjo ni želela javno opredeljevati. V današnjem zapisu na Facebooku pa je navedla, da ji ni vseeno, kakšen bo Maribor čez pet, deset ali dvajset let.

"V zadnjih letih sem Maribor velikokrat gledala tudi od zunaj. Videla sem mesta, ki so znala prebuditi svojo energijo, samozavest in razvoj. In vedno znova sem se spraševala: zakaj ne bi tega zmogel tudi Maribor? Čas je, da obudimo Maribor, kot smo ga poznali nekoč: poln življenja, energije in uspeha," je navedla. Kot je dodala, bo v prihodnjih dneh pojasnila razloge za kandidaturo.

Doslej so kandidaturo za župana Maribora na letošnjih volitvah napovedali že mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci Matej Vodopivec kot kandidat Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) s podporo Piratske stranke in Preroda ter direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvoz s podporo Svobode. Iz kroga dosedanjega župana Saše Arsenoviča, ki ne bo več kandidiral, prihaja njegov mestni svetnik in podjetnik Andrej Bauman, ki še zbira podpise. Kot neodvisni kandidat nastopa tudi radijski novinar Bor Greiner, ki je že zbral potrebno število podpisov podpore in prejšnji teden vložil kandidaturo.