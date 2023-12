Katji Čoh Kragolnik poln mandat glavne inšpektorice za delo

Inšpektorica Čoh Kragolnik ima številne izkušnje na področju inšpekcijskega nadzora in upravnega postopka. Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je leta 2008 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2017 je delala kot inšpektorica za delo pri Inšpektoratu RS za delo, v območni enoti Maribor, so po seji sporočili z vlade. "Načrtujem uvedbo sistema usposabljanj novih inšpektorjev, ki bo omogočil prenos dragocenega znanja znotraj organa. Določili bomo tudi nove, jasne kriterije razvrščanja prijav, kar bo omogočilo bolj ciljno in učinkovito obravnavo vsake situacije," je po imenovanju povedala Čoh Kragolnikova.