Začetek drugega kroga dobrodelne katre: vsak donator bo v tekmi za avto

Medijska pozornost se jim, kot pravijo po koroško, ne dopade najbolj, a za dober namen jim ni težko stopiti pred kamero. V dobrodelni akciji Katra drugi krog, ki jo Fratarjevi organizirajo z dravograjskim rdečim križem lahko sodeluje vsak, ne gleda na leta ali višino prispevka. Lahko se podari 1000 evrov ali en evro, vsak evro šteje, so prepričani v družini.

Družina Fratar je tudi v preteklosti velikokrat pomagala pomoči potrebnim. "Naša filozofija je, če daš, imaš. To imamo že od nekdaj v glavi," pravi Aleksander. "Od nekdaj smo darovali družinam, bolnišnicam, žrtvam poplav. Nikoli pa se nismo izpostavljali," je dodal Zlatko Fratar .

Skupaj 60.000 evrov so za Pahorjevo katro donirali iz lastnih sredstev in to celotna družina Fratar, bratje ter njihova mama in oče. "Že prvi dan smo rekli, da gre zagotovo naprej. Da še pomagamo in nadgradimo tisto pomoč, ki smo jo dali otrokom," je povedal Aleksander Fratar .

Bratje Fratar za katro lepo skrbijo, prišla je v dobri kondiciji in takšna bo šla tudi k novemu lastniku. Na izlet jo peljejo samo ob lepem vremenu. "Zelo lepo je oskrbljena za svoja leta. Vse dela," je povedal Jože Fratar .

Denar za društvo Junaki tretjega nadstropja, Inštitutu Zlata pentljica in Bolnišnici Slovenj Gradec

Polovico zbranega denarja bodo, kot že v Pahorjevi akciji, namenili društvu Junaki tretjega nadstropja in Inštitutu Zlata pentljica, za pomoč otrokom, ki se borijo z rakom, polovico denarja pa Bolnišnici Slovenj Gradec za pomoč pri nakupu gama kamere, s katero odkrivajo rakava obolenja. "Trenutno imajo eno najstarejših v Sloveniji in mislimo, da si zaslužijo boljšo in novo," je povedal Aleksander.

Dobrodelna akcija traja do konca marca in vsak donator bo evidentiran in bo v tekmi za katro, ne glede na višino donacije. Novega lastnika katre pa bo med donatorji izžrebal bivši predsednik Borut Pahor.