Katrca v roke 'delovnih in dobrih ljudi', denar so donirali iz lastnih žepov

Izkupiček dobrodelne dražbe katrce nekdanjega predsednika Boruta Pahorja je bil izjemen. Za avtomobil, star toliko kot samostojna Slovenja, so iztržili kar 60.000 evrov. Toliko je zanje odštela družina Fratar, trije bratje in starša. Kot pravijo so najbolj veseli, da bodo tako pomagali otrokom, ki se borijo z rakom, njihova dobrodelnost pa se tu še ne konča. Ali čaka legendarno katrco nova dobrodelna dražba?

Pahorjeva legendarna katrca gre na Koroško, natančneje v Dravograd. K družini Fratar, ki je na dobrodelni dražbi zanjo odštela neverjetnih 60.000 evrov. Dravograjčani so nad njihovo dobrodelno gesto navdušeni. "Res so dobra družina. Da so to naredili, je pa pohvale vredno! Vsaka jim čast za to odločitev," pravi ena od mimoidočih. In tudi naslednji, kratko in jedrnato: "Zelo delovni, dobri ljudje!" Tudi to, da je Pahorjeva katrca zdaj Dravograjčanka jih veseli. "Ponosna sem, da je prišla v naš konec," je povedala gospa. "Bo Dravograd postal bolj popularen," se je pošalila druga.

icon-expand Borut Pahor FOTO: Instagram

Družina Fratar ima sicer tudi uspešno podjetje z dolgoletno tradicijo, pred nekaj leti so prejeli zlati grb za pomoč pri razvoju občine. Kot ljudje so zelo cenjeni, pravi tudi župan Anton Preksavec. "Gre za družino, ki je uspeh dosegla s svojimi žulji, z delom, v lokalnem okolju so zelo cenjeni. Odzovejo se na skoraj vsako dobrodelno prošnjo, naša društva to zelo dobro vedo. To vedo tudi njihovi zaposleni v zelo uspešnem podjetju," je dejal. Donacijo so dali iz lastnih žepov, kar potrdi tudi župan. Da je bila donacija osebna ter da ni prišla iz podjetja. "Vsi člani družine - oče, mati in trije bratje - so se odločili, da denar donirajo iz lastnih žepov," je dodal. Kar kaže vso veličino, ki jo premorejo, so dodali.