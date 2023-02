Katrin prvi izlet bo nova dražba: 'Izkupiček bo šel v dobrodelne namene'

Katra zdaj odhaja k družini Fratar, a še pred njimi so se v ta avtomobil zaljubili tudi v podjetju, v katerem oddajajo luksuzne avtomobile. Za 32-letnico so bili pripravljeni odšteti dobrih 50 tisočakov. "Človek, ki oddaja take avte, si zdaj želi katrco. Ampak ne zato, da bi jo dnevno vozil, temveč kot kos v kolekciji," je dejal Zdravko Poljašević , direktor družbe Kreativni najemi.

V oddajo 24UR ZVEČER so se pogovarjali tudi z enim izmed bratov, ki so za otroke z rakom zbrali tisočake. "Veseli smo za otroke, treba je pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo," je povedal Aleksander Fratar , ki pravi, da katro v prihodnosti čaka še ena dražba. "Ne bomo je peljali na izlet. Postavili jo bomo v garažo, organizirali novo dražbo, tudi ta izkupiček pa bomo namenili v dobrodelne namene," je še povedal.

Po pregledu tehničnega komisarja je reno 4 uradno registriran kot oldtimer. Za podobno ohranjene bi danes odšteli med tri in deset tisoč evrov. A tisto, kar dela to katrco posebno, je to, kdo je sedel na njenih sedežih. "Resnici na ljubo, edini avto predsednika državnega zbora, vlade in Republike Slovenije. V tem času sem opravljal vse tri visoke politične dolžnosti," pove Pahor.

Za kaj pa bodo v društvu Junaki tretjega nadstropja porabili donirana sredstva? Članica društva Junaki tretjega nadstropja Mesrina Karišik je povedala, da bodo pridobljena sredstva namenili za prenovo vzgojno-izobraževalnih prostorov na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike. To so prostori vrtca, igralnice, šole in sobe za starše, kjer mali junaki preživijo največ svojega časa, ko so v bolnišnici. "To so prostori, kjer se lahko igrajo, kjer so med sebi enakimi, med sovrstniki. Tam malce pozabijo na kruto resnico, da so bolni. Tam se tista bolezen ne čuti," je povedala sogovornica.

To so zelo majhni prostori, miza, kjer sedijo otroci in vsi skupaj rišejo, se pogovarjajo, igrajo karte in družabne igre. "Trudimo se, da je igrač in sredstev za ustvarjanje dovolj, a vsaka pomoč je dobrodošla," je dodala.

'To ni le bolezen otroka, temveč bolezen celotne družine'

Nad višino zbranih sredstev so presenečeni, je priznala: "Več kot zadovoljni, nihče ni pričakoval tako velike vsote, sploh na začetku. Teh 60 tisoč je nekaj, kar nas je čisto sezulo."