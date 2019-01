Bo vaša skodelica jutranje kave postala prestiž?

Znanstveniki iz organizacije Royal Botanic Gardens, Kew so v znanstvenih revijah Science Advances inGlobal Change Biology pred kratkim objavili zaskrbljujoči raziskavi, v kateri so preučevali stanje več kot 124 znanih vrst kavovcev.

Obstajajo načini, kako bi lahko izboljšali možnosti za uspešno gojenje kave v prihodnosti, med njimi pa so, tako Davis, preprečevanje krčenja gozdov, spodbujanje pogozdovanja in preiskovanje škodljivcev in bolezni, ki jih ogrožajo.

Medtem ko prodaja kave raste in prinaša visoke dobičke, bodo zaradi izumrtja, ki grozi divjim vrstam kavovcev in podnebnih sprememb, ogrožene tudi najbolj priljubljene vrste kave za komercialno proizvodnjo in uporabo, med njimi priljubljena kava Arabica oziroma Arabski kavovec .

Večina divjih vrst kavovcev raste v afriških in madagaskarskih gozdovih. Te ogrožajo podnebne spremembe in krčenje naravnih habitatov, poleg tega pa tudi porast bolezni in škodljivcev, pišeGuardian.Znanstveniki so namreč izračunali, da naj bi se v Etiopiji število gojišč arabskih kavovcev do leta 2080 zmanjšalo za kar 85 odstotkov, kar 60 odstotkov sedanjih površin za gojenje kavovcev pa bo konca stoletja po predvidevanjih postalo neprimernih za gojenje.

Etiopija je največji izvoznik kave v Afriki. Približno 15 milijonov ljudi v državi živi od kavne industrije. Ogroženost arabskega kavovca bi lahko imelo škodljive posledice na gospodarstvo te države. Če bodo izumrle divje vrste kavovcev bo to namreč ogrozilo tudi komercialno proizvodnjo kave, saj so te rastline pomembne, ker bi lahko s pomočjo njihovega genetskega materiala vzgojili vrste, ki bi bile bolj odporne na podnebne spremembe, določene škodljivce in bolezni.

Aaron Davis, vodja raziskave je povedal: "Med vrstami kave, ki jim grozi izumrtje, so tiste, ki imajo potencial, da se uporabijo za vzgojo in razvoj kave prihodnosti, vključno s tistimi, ki so odporne na bolezni in so zmožne vzdržati vse slabše podnebne razmere".

Nujno potrebni ukrepi za zaščito divjih kavovcev