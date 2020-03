Kava in konoplja – zakaj združiti kofein in CBD?

Stari grški zdravnik, oče moderne medicine Hipokrat, ki je živel 460 pr. n. št ., je že takrat ugotovil in zapisal pomembno priporočilo za vzdrževanje vitalnosti, ki še kako velja tudi v tretjem tisočletju: »Hrana naj bo tvoje zdravilo in tvoje zdravilo naj bo hrana!«

Tako kot kava, je tudi konoplja nedvomno naravno bogastvo. Kava in čaj sta verjetno globalno najbolj razširjena topla napitka po katerih posegamo predvsem zjutraj, mnogi pa tudi preko dneva. Oba napitka nedvomno imata tako kratkoročne kot dolgoročne učinke na naše telo.

Kava in konopljin čaj omogočata učinek prebujanja, dvig kognitivnih sposobnosti in ob rednem in zmernem pitju vitalnost in ravnovesje. Raziskave, ki so preučevale dolgoročno uživanje kave so pokazale, da tisti, ki zmerno uživajo kavo, v povprečju živijo nekoliko dlje.

Mnogi začnemo jutro z jutranjo kavico. Ritual brez katerega si nekateri od nas ne predstavljamo začetka dneva. Fiziološki učinek kofeina nas prebudi in poživi. Na kratek rok lahko kava odpravi utrujenost in pomanjkanje koncentracije. Kava povzroči rahel dvig krvnega tlaka, kar je zlasti zjutraj, ko se prebujamo, zelo dobrodošlo. Poleg kofeina vsebuje tudi mnogo antioksidantov, maščob in sladkorjev, ki so naravno prisotnih v kavi.

Pri večini ljudi kava pospeši presnovo in vzdraži črevesje, kar dodatno prebudi dobro prebavo in očisti telo. Zdrava prebavila pa so ključ našega zdravja in dobrega počutja. Vzdrževanje optimalnih pogojev v črevesju je zelo pomembno tudi zato, ker se 60 % imunskega sistema nahaja v sluznici črevesja in najmanj 80 % serotonina »hormona sreče« nastaja v prebavilih in deluje v naših možganih.

Sodobne medicinske raziskave tako potrjujejo tisto kar je že davno nazaj ugotovil Hipokrat: »Vse bolezni se začnejo v prebavilih!«