Kava – perfektno spražena kavna zrna za najboljši okus

Kava je napitek, brez katerega si marsikdo ne predstavlja jutra, saj nas prijetno ogreje in napolni z energijo, medtem ko uživamo ob njenih vonjavah.

Znanstveniki že leta vedo, da kava spodbuja sproščanje dopamina v možganih, kar povzroči občutke sreče, ki jih ljudje povezujemo s prvo jutranjo skodelico kave. Ko poskusimo dobro kavo, vzljubimo točno določen okus in aromo. Strastni kavoljubci radi preizkušajo različne vrste kav, ki prihajajo s celega sveta. V podjetju Nanni se ukvarjajo prav s tem – slovenskim kupcem ponujajo različne vrste kavnih specialitet, ki izvirajo iz različnih držav. Pri tem poskrbijo za to, da so kavna zrna sveže pražena in imajo nepozaben vonj. Zrna, ki jih uporabljajo na tej svoji misiji, prihajajo iz pridelave, ki je odgovorna do okolice, ljudi in živali. Slovenci smo narod, ki slovi po številnih odličnih tradicionalnih jedeh. V zadnjih desetletjih vse bolj dokazujemo, kakšni gurmani smo. Doma imamo ogromno znanja o kulinariki in vinu, pospešeno pa se razvija tudi področje kave, ki zanima vse več ljudi. Za posameznike, ki želijo več od običajne kave, kupljene v trgovini, v podjetju Nanni ponujajo edinstveno popotovanje v svet okusov kakovostno pripravljenih kav. Podjetje uspešno deluje že več kot trideset let in ima v svoji ponudbi že več kot sto izdelkov. Vsak dan je popitih kar deset tisoč skodelic njihove kave. Njihova proizvodnja poteka avtomatizirano, zato lahko zagotavljajo konstantno raven kakovosti. Specialne mešanice in vrhunski espressi bodo zadovoljili tudi tiste najzahtevnejše, ki stremijo po še neodkritih okusih in aromah. Kavni aparati – kakovost naj bo na prvem mestu Profesionalni espresso kavni aparati so stalnica na mnogih delovnih mestih in tudi v mnogih domovih. Pri Nanni.si vas čaka širok nabor profesionalnih aparatur za kavo. Imajo svoje serviserje, ki opravljajo vzdrževanje in popravila. V lastni pražarni vam pripravijo vrhunsko kavo, ki diši po svežem.

icon-expand

Če želite kupiti kavni aparat za svoj lokal, hotel, bar, kavarno, restavracijo ali podjetje, jim pošljite povpraševanje. Svetovali vam bodo, kateri izdelek je najprimernejši za vaše potrebe. Na voljo je pestra ponudba vrhunskih avtomatov. Z njihovo uporabo boste svojim gostom zagotovili fantastično kavo v vsakem trenutku dneva. V ponudbi med drugim najdete model Café Racer , ki ima robustno in lahko ohišje ter temelji na najboljši tehnologiji. To je zmogljiv in zanesljiv aparat z lastnim karakterjem. Zaradi dobre izolacije in pametnega upravljanje energije omogoča za 40 odstotkov nižjo porabo električne energije. Pretok pare je močan in enakomeren, rezultat pa brezhiben – od prve do zadnje skodelice. Kafetiera – nepogrešljiv pripomoček pri pripravi espressa Pri vašem jutranjem ritualu ne sme manjkati kakovostna kafetiera , s katero si lahko pripravite najbolj okusno kavo in tako na najboljši možen način začnete svoj dan. Ste se kdaj vprašali, kakšna je zgodovina tega pripomočka? Kafetiero je v začetku tridesetih let 20. stoletja izumil italijanski inženir in kovinar Alfonso Bialetti. Takoj je obveljala za enostaven in cenovno dostopen način kuhanja kave doma. V tedanjih časih so kavo namreč pripravljali in pili skoraj izključno v kavarnah. Bialettijeve kafetiere , kakršne so na voljo pri Nanni.si, so daleč najbolj prodajane na svetu. Izdelane so iz treh sestavnih delov iz litega aluminija. Klasična oblika ima osmerokotno podnožje, cedilo v obliki lijaka in kotni vrč s pokrovom na tečajih na vrhu. Zaradi svojega dizajna so zelo prepoznavne – navdihnila sta ju arhitektura art decoja in dizajn ženskih kril 30. let.

icon-expand

Z leti so kafetiere Bialetti dobile manjše oblikovne spremembe, vendar so skozi čas ohranile svojo osnovno klasično podobo, kakršno imajo modeli v seriji Moka Express . Modeli serije Moka so modernejše, bolj zaokrožene oblike, seriji Venus pa je bila dodana posebna eleganca. Določeni Bialettijevi modeli omogočajo uporabo tudi na indukcijskih ploščah. Če vas navdušuje barvitost, je za vas prava serija Rainbow, ki prinaša modele različnih barv. Brikka omogoča pripravo pravega italijanskega espressa, Mukka pa se vam bo prikupila s hudomušnim dizajnom s kravjimi lisami. Moka Timer ima dodan tudi časovnik, na katerem lahko nastavite čas priprave kave. Penilec mleka – zakaj ga je dobro imeti? Penilec mleka je pripomoček za pripravo plasti penaste mlečne pene, ki obogati teksturo pijače in ustvari novo izkušnjo okusa. Uporabite ga lahko tako pri kavah kot pri drugih napitkih, vročih ali hladnih. S tem pripomočkom boste v udobju svojega doma lahko pripravili kapučino, kot ga pripravljajo profesionalci. Pri tem boste prihranili čas in denar ter imeli popoln nadzor nad okusi, sestavinami in njihovimi količinami. V Nanni.si so na voljo ročni in električni penilci mleka priznane italijanske znamke Bialetti. Električni penilec mleka Bialetti je idealen za vse, ki se radi razvajate s kremastim kapučinom. Dvojna metlica, ena za stepanje smetane in druga za segrevanje, je popolna za pripravo okusnih kapučinov na praktičen in hiter način.

icon-expand

Kava v zrnju – najboljša kava za espresso Najboljša kava za espresso je kava v zrnju , ki jo v podjetju Nanni dobijo s pomočjo svojih dobaviteljev in združenja SCA. Vrhunski okus kave zagotovijo s pomočjo senzorične in kemične analize, ki jo zaupajo svojim partnerjem. Način, na katerega bodo pražili kavo, je odvisen od velikosti, strukture in vrste zrna, kakor tudi načina priprave kave. Pri praženju se vselej potrudijo, da iz zrn dobijo najboljše, kar lahko. Vsako pripravljeno mešanico vedno preizkusijo in ko so z njo zadovoljni, sledi njena prodaja. V njihovi ponudbi so na voljo tako mešanice kot samostojna kava. Mešanice vsebujejo zrna najvišje kakovosti z različnih koncev sveta. Kupce želijo navdušiti s popolnostjo okusa, ki je uravnotežen in enostavno povedano – nepozaben. Samostojna kava – ko doma zadiši po eksotičnih kavnih plantažah Pridelovanje kave piše nešteto zgodb, vi pa jih morate samo odkriti. Izbrane specialitete, pridelane na kavnih plantažah v Cetralni in Južni Ameriki ter Afriki, so dostopne v spletni trgovini Nanni.si. Odlikujeta jih izvrstna aroma in odločen karakter. Izbirate lahko med dvema vrstama samostojne kave – arabica ali robusta in šestimi različnimi okusi (čokolada, oreščki, sadni, zeliščni, cvetični, citrusi). Kava je na voljo v štirih stopnjah praženja: svetlo in občutljivo, srednje, svetlo ter svetlo in polno pražena. Izdelki v ponudbi se ponašajo z enim od certifikatov – DNA, Cup od excellence, Ace winner, Bio Fair trade ali Fair trade. Če je kava napitek, brez katerega preprosto ne morete, je spletna trgovina Nanni.si odlična odskočna deska, da ga začnete raziskovati in najdete tisti vonj in aromo, ki vam je najbolj pisana na brbončice.

icon-expand