Kava v kapsulah: preveč sladkorja in embalaže

Vsi ocenjevani izdelki imajo dodan sladkor. Izdelki pa niso le 'bogati' s sladkorjem, ampak imajo tudi večslojno embalažo. Večina vsebuje aditive, polovica tudi fosfate, nekateri izdelki so imeli označbe, ki so bile delno neskladne z zakonodajo.

Priprava kave s pomočjo kavnih aparatov na kapsule je med potrošniki vse bolj priljubljena, aparati so cenovno dostopni, dovolj pestra pa je tudi ponudba kapsul za pripravo različnih kavnih napitkov, kot so espresso, kapučino in latte macchiato. Prav kapsule kapučino so tokrat na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) uvrstili v tokratno primerjalno ocenjevanje.

Primerjalno ocenjevanje kave v kapsulah je bilo izvedeno v sklopu primerjalnih ocenjevanj, ki jih Mednarodni institut za potrošniške raziskave (MIPOR) izvaja v okviru koncesije RS za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Projekt sofinancira Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.

"Vse kapsule so na prvi pogled videti podobno, a nam seznam sestavin razkrije, da se v njihovi notranjosti skrivajo razlike. V kavni kapsuli je običajno mešanica mlete pražene kave, razen pri kapsuli Senseo, ki vsebuje topno kavo. V mlečnih kapsulah pa smo našli več sestavin: mleko v prahu z dodatkom sladkorja oziroma mlečni napitek, ki je narejen iz različnih mlečnih (posneto mleko v prahu, sirotka v prahu, sirotkin permeat in mlečne beljakovine) in nemlečnih sestavin (popolnoma hidrogenirana kokosova maščoba in glukozni sirup)," je pojasnila Nika Kremić iz MIPOR-ja.

Vsi izdelki vsebujejo dodani sladkor

Grenkobo kave marsikdo omili s sladkanjem, a to je prepuščeno izbiri in okusu posameznika. Ocenjevane kavne kapsule te izbire ne ponujajo, saj imajo prav vse dodan sladkor. Napitki iz kapsul vsebujejo od 24 do 38 gramov sladkorja na 100 gramov izdelka oziroma 5,4 do 9,6 gramov sladkorja na porcijo napitka (240 ali 150 mililitrov).

Polovica s fosfati

Ob prebiranju seznama sestavin, ki se nahaja na embalaži kavnih kapsul, ugotovimo, da sta le dva izdelka (Nescafe in Hip hop) popolnoma brez aditivov, hkrati pa so kar štirim izdelkom dodani stabilizatorji, sredstvo proti sprijemanju, emulgatorji, barvilo, pa tudi aroma. "Med stabilizatorji so v štirih izdelkih tudi aditivi iz skupine fosfatov, ki se jim je bolje izogniti, saj je prevelik vnos fosforja škodljiv (vpliva na demineralizacijo kosti in na delovanje srčno-žilnega sistema)," je pojasnila Kremićeva.

Kapsule niso trajnostna izbira

Na MIPOR-ju so s trajnostnega vidika pregledali in ocenili, koliko slojev embalaže vsebujejo izdelki in koliko embalaže pridelamo s pripravo enega napitka. Kapsule so narejene iz plastike in dodatno pakirane v kartonasto škatlo ali vrečko, zato nikakor niso trajnostna izbira, še opozarjajo na ZPS.