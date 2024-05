Kava za glas: kampanja že v polnem teku

Stranke, ki so vložile kandidatne liste, po državi že snubijo volivce. Kandidati obiskujejo različne občine, nekateri s kolesom, drugi z avtobusom, veliko jih ponuja brezplačno kavo. Glavne teme, ki jih izpostavlja večina strank, so mir, varnost, migracije in skrb za okolje. S terensko kampanjo so začele tudi nevladne organizacije, državljane bodo spodbujale k udeležbi na evropskih volitvah. Pravni center za varovanje človekovih pravic pa bo preverjal resničnost izjav kandidatov o migracijah.