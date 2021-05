Kako je brutalni Kavački klan deloval pri nas?

Droge, orožje, brutalno obračunavanje z nasprotniki. Črnogorski Kavački klan je dosegel tudi Slovenijo, kar so potrdile številne hišne preiskave širom države, šest članov je priprtih, vprašanje pa je, kaj bo razkrila nadaljnja preiskava okoli 60 osumljenih. Se za drogo in orožjem skrivajo krvoločne zgodbe, ki so po februarski policijski akciji šokirale Beograd? Hiša groze je razkrila, da so največje nasprotnike klana celo predelali v čevapčiče. In kako je Kavački klan deloval pri nas?

So Radoju Zvicerju, šefu Kavačkega klana v Srbiji, šteti dnevi na svobodi? Za njim je razpisana mednarodna tiralica, neuradno naj bi bil v Južni Ameriki, potem ko je lani v Ukrajini preživel strelski obračun z nasprotniki klana. Zdaj mu je vojno napovedal še srbski predsednik. "Pozivam ga, da je bolje, da me ubije, ker ne bo svoboden, dokler bom živ," je dejal Aleksandar Vučić. 30 hišnih preiskav v Beogradu je razkrilo hišo groze z skritimi prostori, orožjem in brutalnimi zgodbami. "Od tod so 'velikemu geniju' Zvicerju, ki misli, da se ga ves svet boji in lahko ubija, kogar hoče, pošiljali čevapčiče," je dejal Vučić. Žrtve so mučili, jim odrezali ude, izdrli oči in jih obglavili, nato pa predelali v čevapčiče, ki naj bi si jih Zvicer nato privoščil z gorčico in čebulo. Pred tem so razrezane metali v Donavo, celo raztapljali trupla v kislini. V spektakularni februarski akciji so v Srbiji vendarle aretirali Zvicerjevo desno roko – Marka Miljkoviča, ki ga srbsko podzemlje pozna kot Mesarja. V lisicah je pristala še ena domnevna alfa združbe, Veljko Belivuk.

Z drogami in orožjem naj bi se ukvarjalo tudi šest aretiranih članov slovenske celice, med njimi tudi šefa Filip Vrzić in Domžalčan Klemen Kadivec, ki obtožen ugrabitve in umora v drugem primeru že sedi priprt v Kopru. Po poročanju Večera naj bi kar 60-glava slovenska izpostava zadnja tri leta iz Nizozemske in Španije tedensko vozila po več kilogramov različnih drog. Imela naj bi celo svojo podcelico, vloge so bile točno določene – od vodij do računovodij, tu so bili še koordinatorji nakupa droge, organizatorji prevozov, prevzema in prodaje droge, pa preprodajalci. In do kod sežejo lovke? V Črni gori domnevno celo do ministrstva za notranje zadeve, sumijo tožilci. Tudi s srbskega ministrstva naj bi odtekale informacije k članom klana, pri Belivuku so celo zasegli orožje ministrstva. Lov za brutalnim klanom se nadaljuje, prejšnji mesec so imeli akcijo spet v Črni gori. Pri nas so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada skupaj s kriminalisti in specialno enoto v udarni akciji opravili 23 hišnih preiskav vse od Ljubljane do Kopra, Maribora in Kranja.

Kako je klan deloval v Sloveniji? "Po mojih podatkih je šlo za podružnico združbe, ki je bila zelo dobro organizirana, in sicer tako, da so vodje združbe povsem legalno ustanovili dve podjetji v Kopru, ki sta bili namenjeni transportu, tako da so dovažali droge v Slovenijo iz Španije in Nizozemske. Imeli so tudi svoje knjigovodstvo in računovodstvo, kjer so natančno vodili operacije. Delovali so preko posebnih kriptiranih telefonov. Natančno je bilo določeno, kaj kdo počne in na katerem območju države ali Evrope," je v oddaji 24UR ZVEČER dejala novinarka Večera Damjana Žišt, ki spremlja delovanje klana v Sloveniji. Slovenska podružnica je imela tudi svojo podcelico, ki je skrbela predvsem za dobavo droge v Italijo, je še dodala. Omenjeni Kadivec naj bi bil vodilni v Sloveniji, dokler ga niso jeseni 2019 priprli. Ko je bil zaprt, je združba našla novega člana, ki je stopil v njegove čevlje, še pojasnjuje Žištova. Podružnica naj bi pri nas začela delovati leta 2018, resne posle z drogami in orožjem pa naj bi začeli opravljati konec januarja 2019. Kakšna je bila povezava slovenske podružnice z glavno združbo v Črni gori? Vodja v Sloveniji naj bi sprva potreboval dovoljenje združbe, da so tu sploh lahko ustanovili podružnico."Poleg tega so nekateri člani krovne organizacije Kavačkega klana tudi sodelovali s slovenskim delom, morda predvsem pri dobavi kokaina iz Španije v Slovenijo ali prevozu denarja v Srbijo. Ta povezava je obstaja. Slovenski del je bil sicer dokaj samostojen v svojem delovanju," je povedala novinarka. Tudi njo je brutalnost Kavačkega klana presenetila. "Na območju Balkana so delovale številne druge kriminalne združbe, ena najbolj znanih je bila morda združba Darka Šarića, a zanjo nismo nikoli slišali, da bi se dogajale take brutalne stvari."