Kavaški klan: tožilstvo predlaga od pet do petnajst let zapora

Obtožnica 14 obtoženih v zadevi Kavaški klan bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Združba naj bi na Nizozemskem, v Španiji in drugih državah nabavila najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetaminske baze, 10 kilogramov heroina, 96 kilogramov hašiša in druge droge.

Iz kriptirane komunikacije, ki jo je v petek predstavil tožilec Jože Levašič, izhaja, da so si domnevni člani slovenske celice Kavaškega klana izmenjali več sto tisoč sporočil o trgovini s prepovedano drogo, odjemalcih, razdelitvi denarja iz trgovine z drogo, prenosih droge po Evropi in njenem prevozu iz Južne Amerike v Evropo, pa tudi načrtih za likvidacijo Nevzatovića, umoru Danijela Božića in poskusu umora Žarka Tešanovića v Ankaranu, nakupih orožja itd.

Komunikacija je zajemala tudi fotografije droge, denarja, kurirjev, orožja, je našteval Levašič.