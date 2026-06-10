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Slovenija

Kavaški klan: tožilstvo predlaga od pet do petnajst let zapora

Ljubljana, 10. 06. 2026 14.33 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Sojenje Kavaški klan

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za obtožene predlaga od pet do 15 let zapora, največ za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Sklepne besede bo predvidoma predstavila tudi obramba.

Obtožnica 14 obtoženih v zadevi Kavaški klan bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Združba naj bi na Nizozemskem, v Španiji in drugih državah nabavila najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetaminske baze, 10 kilogramov heroina, 96 kilogramov hašiša in druge droge.

Sodba
Sodba
FOTO: Shutterstock

Iz kriptirane komunikacije, ki jo je v petek predstavil tožilec Jože Levašič, izhaja, da so si domnevni člani slovenske celice Kavaškega klana izmenjali več sto tisoč sporočil o trgovini s prepovedano drogo, odjemalcih, razdelitvi denarja iz trgovine z drogo, prenosih droge po Evropi in njenem prevozu iz Južne Amerike v Evropo, pa tudi načrtih za likvidacijo Nevzatovića, umoru Danijela Božića in poskusu umora Žarka Tešanovića v Ankaranu, nakupih orožja itd.

Komunikacija je zajemala tudi fotografije droge, denarja, kurirjev, orožja, je našteval Levašič.

Kavaški klan zapor tožilstvo sojenje

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