Kavaški klan: za hrambo gotovine naj bi najeli stanovanje

Nov dan na sodišču za obtoženo dvanajsterico na čelu z domnevnim vodjo, vedno rahlo nasmejanim Klemnom Kadivcem. A razloga za smeh niti tokrat ni bilo. Sodni senat je prisluhnil pričanju kriminalistov, ki sta s popačenim glasom in tajnimi nadimki orisala razsežnosti kriminalne dejavnosti.

Kot je danes izpričal kriminalist s tajno oznako Kubo 5, je slovenska celica Kavaškega klana v zgolj pol leta prepeljala najmanj 800 kilogramov kokaina in 500 kilogramov konoplje, ob tem pa zaslužila kar 3,5 milijona evrov. Denar so skladiščili v stanovanju v Semedeli, ki so ga, kot kaže, najeli zgolj in samo za hrambo velike količine gotovine.

Pri razbitju celice sta pomagala še dva tajna delavca Policije, ki sta zaradi lastne varnosti prav tako pričala zamegljena in s spremenjenim glasom, namesto imen pa nosita samo številki."Bila sta nekako priključena k tajnemu delavcu 7001 in sta bila njemu v oporo," dodaja tožilec Jure Levašič.

Torej Darku Nevzatoviću, skesancu in kronski priči tožilstva, ki so mu, ker se je spreobrnil, že dvakrat stregli po življenju. Nazadnje naj bi poskušala moriti brata Nenad in Kosta Tabaković, ki ju je Policija aretirala pred tednom dni, nato pa na presenečenje tožilca v nedeljo izpustila iz pripora. "Tožilstvo bo poskušalo prek vrhovnega tožilstva rešiti zadeve z izrednimi pravnimi sredstvi," zaključi Levašič.