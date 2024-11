Kavcija za plastenke pijač: kdo se bori za 'zlato' odpadne embalaže?

Potrošniki plastenke vržemo v rumeni zabojnik in plačamo položnico komunali za odvoz. V kavcijskemu sistemu bi, če plastenko vrnemo, za to dobili nazaj kavcijo. Denar nazaj dobijo v 14 državah Evropske unije oz. v 16 evropskih državah. S prvim januarjem ga bodo imeli Avstrijci, ki se pridružujejo našim sosedom Hrvatom in Madžarom.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo želijo kavcijski sistem uvesti. Na podporo koalicije še čakajo, minister Bojan Kumer naj bi predlog predstavil v prihodnjih dneh. Nimajo pa podpore ne od trgovcev z izjemo Spara in Lidla ne od komunal in dveh družb, ki ravnata z odpadki: Recikla in Surovine. Kavcijo zadnja tri leta podpirajo okoljevarstveniki in proizvajalci pijač ter zveza potrošnikov. Javnomnenjske raziskave kažejo, da več kot 90 odstotkov potrošnikov podpira kavcijski sistem.

Direktor Zbornice komunalnih gospodarstev Sebastijan Zupanc ocenjuje, da če bodo potrošniki doma oddajali embalažo v rumeni zabojnik, se bodo odrekli kavciji in s tem imeli 150 do 229 evrov letnega stroška za štiričlansko družino, kar je zanj nesprejemljivo. Dodaja, da 87 odstotkov potrošnikov pravilno sortira embalažo in jim bomo s kavcijskim sistemom zmanjšali standard.

Marián Šefčovič , predsednik Združenja industrije pijač in predsednik uprave Radenske zagotavlja, da bodo stroški ostali enaki, ker gre za kavcijo. Stroški bi se za gospodinjstva dvignili le, če bi kupovali kavcijsko embalažo, jo odvrgli v rumeni zabojnik in ne bi dobili kavcije nazaj, pojasnjuje Erika Oblak iz Eko kroga. S kavcijo bi se količina odloženih smeti v rumenih zabojnikih zmanjšala, kar pomeni, da bi bilo manj odpadkov za odvoz. "Strošek bi bil nižji, kaj bo storilo komunalno gospodarstvo, je pa v njihovih rokah."

Evropska unija nam narekuje, da moramo do leta 2025 ločeno zbrati in reciklirati 77 odstotkov plastenk pijač, do leta 2029 pa 90 odstotkov. Ministrstvo skrbi, da ciljev, v kolikor ne uvedemo kavcijskega sistema, ne bomo dosegli. "Če ne dosežemo cilja, bomo kršili zakonodajo EU in lahko dobimo kazen. Skrbi me, kdo bo na koncu trpel posledice." Bomo plačali potrošniki?

Na ministrstvu želijo zmanjšati smetenje in pospešiti kroženje z embalažo, pojasnjuje generalna direktorica Tanja Bolte z Direktorata za okolje. "Trenutno embalažo zberemo v rumenih zabojnikih, traja kar nekaj časa, da se zabojnik sprazni. Embalaža stoji v različnih vremenskih pogojih in zato izgublja na kakovosti."

A zaplete se že na začetku, pri podatkih. "Operiramo z različnimi številkami ali jih različno razlagamo. Vsi smo sedeli za isto mizo, a nismo prišli nič bližje," opozarja Boltejeva. Ministrstvo do letos podatkov sploh ni imelo. Kako dejansko uspešni smo pri zbiranju plastenk pijač po oceni ministrstva in zbornice komunalnih gospodarstev? O tem danes ob 19.00 v rubriki 24UR Dejstva.

Kavcija koristi proizvajalcem pijač. Po besedah Mariána Šefčoviča že tri leta dopovedujejo, da je kavcijski sistem najboljša rešitev za urejanje s PET embalažo v Sloveniji. "Je za nas zelo pomembna surovina, ker jo pridelamo, pa jo spet vračamo v embalažo. S tem je povezan velik trajnostni vidik, da zmanjšamo uporabo naravnih virov za pridelavo novih in novih PET embalaž, ki gredo potem v zažig in v odpadek. Želimo, da se ponovno uporabi."

Zmanjša se smetenje narave

Okoljevarstveniki, med njimi Erika Oblak, so jasni: kavcijo potrebujemo, zaradi okoljskih prednosti. "Obstoječi so dokazali, da se bistveno zmanjša smetenje narave in okolice, zmanjša se poraba naravnih virov, materialov, ki so potrebni za pripravo embalaže, zmanjša se porabljena energija in zmanjšajo se emisije toplogrednih plinov." Hkrati kavcijski sistemi preko črtne kode na embalaži spremljajo vsak kos od trenutka, ko je dan na trg, do trenutka, ko se odda v reciklažo. "Zato je popolnoma transparenten in takoj zazna poizkuse goljufij ali manipulacij z zbranim materialom, kar pa ni po godu vsem," pravijo v Eko krogu.

Primerjava z Litijsko cesto

Sebastijan Zupanc verjame, da bo ministrstvo na podlagi zdajšnjih podatkov še enkrat premislilo in kavcije za plastenke pijač ne bo sprejelo. Zagovarjajo namreč, da cilj do 2025 že dosegamo in smo na dobri poti do 90 odstotkov. "Če ga bo, to spada v kategorijo prepovedi uporabe bojlerjev, prepovedi kurjenja polenov v pečici, prepovedi gasilskih veselic. Če bi se poglobili v same interesne skupnosti v ozadju, bi našli primerjavo z Litijsko cesto."