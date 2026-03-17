Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Štepanjsko naselje: kaznovanje ali pravična možnost za parkiranje?

Ljubljana , 17. 03. 2026 15.25 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A.K. STA
Tabla za parkiranje v Štepanjskem naselju

Na Mestni občini Ljubljana so kritični do izjav Iniciative Štepanjsko naselje, da namerava župan Zoran Janković s spremembo odloka o urejanju prometa kaznovati vse, ki oporekajo njegovemu parkirnemu režimu. "Odlok gre v smeri iskanja čim bolj pravične možnosti za stanovalce naselja in drugih sosesk," je zatrdila Jera Grobelnik iz občine.

"Kar žalosti je, da je njihova retorika še vedno precej hujskaška, navajajo polovične resnice in s tem zavajajo ne samo svojih občanov, ampak širšo javnost," je navedbe Iniciative Štepanjsko naselje na današnji redni novinarski konferenci župana Jankovića komentirala vodja občinske službe za lokalno samoupravo Grobelnik.

Kot dejstvo je izpostavila, da parkirnih mest ni dovolj za vse, a so na občini prepričani, da je sistem dovolilnic, ki sicer ne zagotavlja parkirnega mesta, ampak ga omogoča, pravilen.

"Sledi in skuša najti red, ki daje absolutno prednost parkiranju stanovalcev določene soseske. Vsi ostali, ki prihajajo v naselje, pa naj parkirnino plačajo ali se poslužujejo drugih prevozov, ki so predvsem v Štepanjskem naselju tudi zelo dostopni," je dejala.

Uničeni parkomat v Štepanjskem naselju
FOTO: Bobo

Dotaknila se je tudi trditev predstavnikov civilne iniciative, da v Štepanjskem naselju ne vlada kaos, kot to predstavljajo nekateri. "Prav na njihovih družbenih omrežjih najdemo fotografije avtomobilov, za katere civilna iniciativa zatika obvestila Ne parkirajte na zelenicah, za zapakirane intervencijske poti pa imajo celo izgovor, da se to dogaja samo ponoči. Ali je to kaos ali ne? Predvsem pa, ali se res intervencije dogajajo samo podnevi," je dejala Grobelnik.

Po njenih besedah je vse več posameznikov, ki podpirajo oziroma vidijo dobronamernost ukrepov, ki jih župan z ekipo izvaja v Štepanjskem naselju in jih napoveduje tudi za druge soseske. "Le na tak način bomo dejansko uredili problematiko, saj je dejstvo, da toliko parkirnih mest, kolikor si ljudje kupujemo avtomobilov, ni," je ponovila.

Kot je dodala, zbor občanov, ki bo 20. maja v Štepanjskem naselju, ni namenjen samo predstavnikom civilne iniciative, ampak vsem, ki imajo volilno pravico na območju četrtne skupnosti in bodo lahko izrazili tudi podporo oziroma predloge za rešitev.

Mestni svet bo predlog spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana obravnaval na ponedeljkovi seji.

Kot je dejal župan Zoran Janković, na občini čakajo na odločitev sodišča glede njihovega ugovora na odločitev okrajnega sodišča, ki je z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Do odločitve pa je predstavnike civilne iniciative pozval, naj sami naredijo red v naselju in za to prevzamejo odgovornost.

Nova robotska roka v URI Soča za hitrejšo in natančnejšo rehabilitacijo

Poklicni gasilci začenjajo stavko

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
17. 03. 2026 16.30
Dajte že nehat s tem poročanjem. To zadeva samo stepanjce , briga ostals 2 milijona prebivalcev Slovenije kje bodo oni parkirali. Kot da drugje ni teh težav.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1932330
17. 03. 2026 16.15
Počasi bodo začeli tejle štepseljni sami sebi pisati kazni !!!
Odgovori
+1
1 0
ata_jez
17. 03. 2026 15.48
Zemlja je naša, parkirišč nimamo dovolj, občina nam mora (na naši zemlji) brezplačno zgraditi parkirno hišo. 🤣 So hecni tile blokarji 🤣
Odgovori
+1
1 0
ata_jez
17. 03. 2026 15.46
Drevesa posekat, zelenice zbetonirat, pa bo dovolj parkirišč ... mogoče ... 🤣
Odgovori
+2
2 0
Chrome
17. 03. 2026 15.46
Postavite okrasno ograjo okoli štepanca, da zakrijete njihov svinjak. Zelenice so razkopane kot njive.
Odgovori
+0
1 1
anatomija
17. 03. 2026 15.42
En avto na stanovanje naj ima urejen brezplačen parking ostali naj si sami najdejo parkirni prostor in ga plačajo
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
17. 03. 2026 15.39
Stop kasiranju, to gre čez vse meje
Odgovori
+0
2 2
bb5a
17. 03. 2026 15.36
Pravično je samo za Jankovićev žep.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
17. 03. 2026 15.35
Možnosti so nične če ni prostora vsako stanovanje pa 3 ali več avtomobilov
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
zadovoljna
Portal
Tako učinkovita so v resnici prehranska dopolnila
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Večer sta zaključila s strastnim poljubom
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
cekin
Portal
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
V tednu dni odprtih 2200 individualnih naložbenih računov
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Najmlajša milijarderka očarala z drznim dekoltejem
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026
dominvrt
Portal
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
Limona nima največ vitamina C, kot verjame večina ljudi
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573