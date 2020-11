Na razgovor za delo v drugo občino prišla eno uro prej in zato dobila kazen?

"Parkirala sem v Tivoliju in šla še na sprehod do Trga republike," je zapisala in dodala, da si je nameravala kupiti še pečen kostanj, ali kaj podobnega. "Potem so me čisto brez veze obkolili policisti in zahtevali legitimacijo. Dala sem jim osebno in vse papirje," je pojasnila in dodala, da je bilo policistov pet ali šest. Po njenih besedah so nato policisiti poklicali gospo, s katero je bila dogovorjena za razgovor, ki je tudi potrdila njeno zgodbo.

Kljub temu so ji policisti izrekli kazen v višini 400 evrov in ji razložili, da se ne bi smela sprehajati po mestu ter da bi morala biti v času prehajanja meje na naslovu, kamor je bila naročena. "Četudi bi eno uro sedela v avtu pred stavbo. Rekel mi je, da bi morala pravi čas na pot,"je bila v svojem zapisu ogorčena.

"Policisti mi kradejo svobodo, označili so me za kriminalca in čisto navadno smet. Mene, ki nikoli nisem nikomur skrivila lasu," je zapisala in dodala: "Dajem vam potrditev, da smo v diktaturi in da policisti delajo proti narodu. Od danes naprej je policija zame grožnja in boljše za vas, da se tega začnete zavedati."

Dejala je, da se bo na kazen pritožila, a da dvomi, da bo pritožbo dobila, saj da "realnost te grožnje sega tudi v sodstvo in jo uzakonja politika". "Nismo svobodni, nismo več niti ljudije, samo še ničvredne smeti. Policisti pa, sram naj vas bo. Če ne zdaj, bo pa še prišel čas, ko se bomo ljudje začeli zavedati, da smo sužnji in se bo to popravilo. Takrat bote plačali za vse to. Za vse. Uničevalci naroda,"se je še razburjala.