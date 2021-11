Kazen za kritike najvišjih predstavnikov oblasti tokrat znotraj kazenskega zakonika?

Potem ko po ostrem odzivu javnosti in celo napovedi novega referenduma vladajočim septembra ni uspelo uzakoniti posebnih kazni za kritike najvišjih predstavnikov oblasti, zdaj sledi nov poskus. Podobno določitev so namreč uvedli v novelo kazenskega zakonika, ki so jo obravnavali na seji državnozborskega odbora za pravosodje, kjer je, tudi pri strokovni javnosti, doživela precej kritik.

Tokratni predlog je nekoliko drugačen od septembrskega. V njem namreč predlagajo, da bi osumljence kaznivega dejanja grožnje proti najvišjim predstavnikom države in njihovim bližnjim preganjali po uradni dolžnosti in ne več na predlog oškodovanca. To pomeni, da bi se uradni pregon lahko začel tudi, če se tarča kritike sploh ne bi počutila ogrožena ali prizadeta. icon-expand Uradni pregon bi se lahko začel tudi, če se tarča kritike sploh ne bi počutila ogrožena ali prizadeta. FOTO: Shutterstock Predlagani člen je na seji sprožil številne kritike opozicije. Ta vladi očita, da želi na ta način utišati vse, ki se ne strinjajo z njenim načinom delovanja. Prav tako so znova poudarili, da se na ta način vzpostavljata dve kategoriji državljanov, kjer je ena še posebej priviligirana. V Levici so tako predlagali črtanje te določbe, a tokrat niso bili uspešni, zato so že napovedali, da zakon, v kolikor bo ta sprejet, čaka ustavna presoja. "Državnotožilski svet nasprotuje spremembam te kazenske zakonodaje. Tistim, ki izhajajo iz trenutnih družbenih situacij in nimajo podlage v opravljenih analizah," je dejala predsednica Državnotožilskega sveta Tamara Gregorčič. Da strokovna javnost nikakor ni podprla sprememb, ki so jih obravnavali na seji, pa je dodal Blaž Kovačič Mlinar iz Odvetniške zbornice.