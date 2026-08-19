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Slovenija

Kazen za Šutarjevega napadalca pravnomočna

Novo mesto, 19. 08. 2026 09.24 pred 2 urama 1 min branja 67

Avtor:
STA M.V.
Samire Šiljić na sodišču

Kazen šest let in tri mesece zapora, izrečena Samirju Šiljiću za smrt Novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiljićevega bratranca.

Samir Šiljić je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo šest let in tri mesece zapora, ker pa je imel pred tem dve pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen šest let in devet mesecev zapora.

Sodnik Peter Žnidaršič je sporazum, sklenjen s tožilstvom, sprejel, ker je ocenil, da izpolnjuje vse zakonske pogoje in sledi sodni praksi. Ker se na izrek kazni ni pritožil nihče, je ta postal pravnomočen.

Kmalu zatem je tožilstvo odstopilo tudi od pregona zoper Šiljićevega bratranca, ki ga je policija sprva sumila za napad. Slednje je bilo pričakovati že potem, ko ga je sodišče decembra lani izpustilo iz pripora, ker je po zaslišanju prič ocenilo, da je verjetnost, da je napadel Šutarja, manjša od verjetnosti, da ga ni.

Ob izreku kazni Šiljiću maja je sodnik povedal, da ne dvomi, da je Šiljić pravi storilec, med drugim tudi zato, ker je slednje potrdilo vsaj šest prič.

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