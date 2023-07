Nekdanji izolski župan Danilo Markočič ima nove skrbi, saj so koprski kriminalisti končali preiskavo v zadevi oljčnik in župana ter še dve osebi kazensko ovadili specializiranemu državnemu tožilstvu. Gre za primer sporne prodaje občinskega zemljišča v Livadah podjetju BM 21, ki mu je Markočič prodal tudi svoj oljčnik. Za kriminaliste utemeljen sum dejanja in prejemanja podkupnine, za Markočiča pa zgolj naključje.