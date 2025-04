Kazenska ovadba za čebelarja, ki so mu odvzeli eko certifikat

Inšpekcija je oktobra skupaj z inštitutom za certifikacijo v kmetijstvu KON-CERT čebelarstvo znova obiskala. V skladišču je vzela vzorce medu, ves med, okoli tri tone, kar je približno letna proizvodnja tega čebelarstva, pa je zapečatila. A še preden so bile analize končane, je dal Vajda brez vednosti inšpekcije v družbi Koto ves med uničiti. Decembra je KON-CERT čebelarstvu odvzel ekološki certifikat, a je to med še vedno dobavljalo - decembra je pogodbo denimo sklenilo z DZ, januarja je po ugotovitvah inšpekcije med prejelo 13 šol in vrtcev, navaja časnik.

Konec januarja je zaradi odkritij medu v šolah in vrtcih sledil nov izredni inšpekcijski nadzor v spremstvu policije - čebelarju so odredili prepoved premika čebeljih družin in prepoved prodaje čebeljih pridelkov, pridobljenih v letu 2025, saj ni dokazal sledljivosti njihovega izvora. Zahtevali so tudi umik in odpoklic medu, ki ga je dal na trg po 1. januarju 2025.