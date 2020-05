Kazenska ovadba za Logarja: 'Sramoti domovino in slovenski narod'

V krajevni organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Savsko naselje so vložili kazensko ovadbo zoper ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja. Kot pravijo, je z depešo s spremnim dopisom o pravosodju, ki jo je poslal v Bruselj, osramotil naš narod. Še najbolj jih je zmotilo primerjanje rdeče zvezde s totalitarnim simbolom. "Za ta 'totalitarni simbol' je med drugo svetovno vojno umrlo preveč domoljubnih Slovenk in Slovencev, da bi se danes iz njega norčeval oportunistični minister – zelenec," so zapisali.

Minister za zunanje zadeve Anže Logar je pretekli teden Evropski komisiji poslal kontroverzno depešo s spremnim dopisom, v katerem "odkrito zaničuje slovensko sodstvo, policijo in tožilstvo, kritizira lastno državo, sramoti domovino in slovenski narod ter brezsramno obrekuje,"so sporočili iz Združenja borcev za vrednote NOB Savsko naselje.

"Najbolj nas je v njegovem ideološkem zapisu zmotilo primerjanje rdeče zvezde, simbola partizanskega odpora proti nacizmu in fašizmu, s totalitarnim simbolom, ki naj bi ga, tako Logar, uporabljali nekateri sodniki. Pri tem ni bil konkreten," je pojasnil predsednik Janez Stariha in dodal, da je za ta "totalitarni simbol" med drugo svetovno vojno umrlo preveč domoljubnih Slovenk in Slovencev, "da bi se danes iz njega norčeval oportunistični minister – zelenec". Takšno sramotenje Slovenk in Slovencev pred Evropsko komisijo po njegovih besedah ne sme ostati neopaženo, zato so zoper njega vložili kazensko ovadbo zaradi oškodovanja časti in dobrega imena (159. člen KZ-1), zaradi sramotitve RS (163. člen KZ-1) ter sramotitve slovenskega naroda (165. člen KZ-1).

Ministra Logarja je doletela kazenska ovadba. FOTO: Miro Majcen