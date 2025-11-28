Kazenska ovadba za moškega, ki naj bi hujskal k nasilnemu upiranju Fursu

Moškemu so policisti odvzeli prostost potem, ko je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook pripel posnetek davčne izvršbe v enem od romskih naselij v Trebnjem, ob tem pa pozval k nasilnemu upiranju tovrstnim postopkom. Sumijo ga kaznivega dejanja hujskanja k nasilnemu upiranju zakonitim odločbam ali ukrepom državnih organov oz. proti uradni osebi, ki opravlja uradno dejanje.

Prijavo zoper moškega so podali na Fursu, ob tem pa zagotovili, da vse njihove aktivnosti, med njimi tudi izvršbe nedavčnih obveznosti, nemoteno izvajajo naprej.

V zadnjem mesecu je sicer Furs na območju jugovzhodne Slovenije iz naslova nedavčnih obveznosti (v njih prevladuje dolg iz naslova policijskih glob), zarubil 14 vozil. Pri tem je skupen dolg 14 obravnavanih dolžnikov iz naslova nedavčnih obveznosti znašal 236.000 evrov oz. povprečno 16.857 evrov.

Trije vozniki so na kraju samem poplačali 4600 evrov dolga in jim zaradi tega vozila niso zarubili, so še navedli.