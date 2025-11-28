Svetli način
Slovenija

Kazenska ovadba za moškega, ki naj bi hujskal k nasilnemu upiranju Fursu

Novo mesto, 28. 11. 2025 10.06 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.V.
Policija je pri novomeškem Romu, ki je na družbenih omrežjih objavil zapis, v katerem naj bi hujskal k nasilnemu upiranju davčnim izvršbam Finančne uprave RS (Furs), opravila hišno preiskavo, nato pa mu je odpravila pridržanje. Zoper njega bo zdaj podala kazensko ovadbo, so potrdili na Policijski upravi Novo mesto.

Nadzor Fursa in policije v Novem mestu
Nadzor Fursa in policije v Novem mestu FOTO: Policija.si

Moškemu so policisti odvzeli prostost potem, ko je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook pripel posnetek davčne izvršbe v enem od romskih naselij v Trebnjem, ob tem pa pozval k nasilnemu upiranju tovrstnim postopkom. Sumijo ga kaznivega dejanja hujskanja k nasilnemu upiranju zakonitim odločbam ali ukrepom državnih organov oz. proti uradni osebi, ki opravlja uradno dejanje.

Prijavo zoper moškega so podali na Fursu, ob tem pa zagotovili, da vse njihove aktivnosti, med njimi tudi izvršbe nedavčnih obveznosti, nemoteno izvajajo naprej.

V zadnjem mesecu je sicer Furs na območju jugovzhodne Slovenije iz naslova nedavčnih obveznosti (v njih prevladuje dolg iz naslova policijskih glob), zarubil 14 vozil. Pri tem je skupen dolg 14 obravnavanih dolžnikov iz naslova nedavčnih obveznosti znašal 236.000 evrov oz. povprečno 16.857 evrov.

Trije vozniki so na kraju samem poplačali 4600 evrov dolga in jim zaradi tega vozila niso zarubili, so še navedli.

FURS GROŽNJE
KOMENTARJI (68)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
28. 11. 2025 11.34
+1
Tudi šutarjev zakon ne bo nič spremenil. Potuhnili so se za 14 dni zdaj pa še z večjim zagonom naprej. Že vedo da je bilo vse skupaj le vihar v kozarcu vode. Trgovina z drogo, orožjem teče dalje. Ker so zaslužki nizki za izvajalce situacijo popravljajo z bakromobili in stikanjem za hrano po kmetijah. Nikoli se jih ne bo preganjalo, nikoli se jih ne bo poskušalo ustaviti. Trenutna oblast jih krvavo potrebuje
ODGOVORI
1 0
kokicas
28. 11. 2025 11.22
Imajo kar dosti dela z njiji pa še resno niso začeli. Dela pa vrh glave s temi modeli iz naselij.
ODGOVORI
0 0
a res1
28. 11. 2025 11.21
+1
Mislil je, da je še na BB.
ODGOVORI
1 0
BARK
28. 11. 2025 11.20
+2
verjetno so ga našli tako da so ga zavohali...
ODGOVORI
2 0
bu?e24 1
28. 11. 2025 11.15
+1
Ajde zokija pa janeza pa goloba rubit nje ok !use jasno
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
28. 11. 2025 11.13
+3
včasih je bil "zvezda" bb showa :-)
ODGOVORI
3 0
Julijann
28. 11. 2025 11.10
+8
Tudi med samimi Romi ni enotnosti in zavedanja, da so del ene družbe. Vedno bo del, ki bo odklanjal vse prave norme družbe. In kaj se naj naredi s takimi? Popuščalo se jim je preveč in predolgo. A če se jih bilj s trdimi prijemi želi postaviti na realna tla, se pa takoj oglasijo eni NVO.
ODGOVORI
9 1
Dr. VodaLj
28. 11. 2025 11.10
+7
to je predstava za naivce, morda jim pod Mizo vrnejo ali pa potem v socialnem centru. tudi zakon je samo leporecenje, v resnici ne zelijo da se kaj bistvenega spremeni!
ODGOVORI
7 0
bronco60
28. 11. 2025 11.09
+3
Ja,bravo, če bo zdej koga poškodoval, kdo bo kriv???
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
28. 11. 2025 11.14
+3
mirela iz bb.....
ODGOVORI
3 0
Animal_Pump
28. 11. 2025 11.09
+6
Kake pise to po FB...to bi ga moral policaji cez roke spustit...ne sam zapret
ODGOVORI
6 0
Julijann
28. 11. 2025 11.06
+13
Mene je bolj zbodli norčevanje iz umrlega. Kakšne piše ta brajdič, to ni res.
ODGOVORI
13 0
Podlesničar
28. 11. 2025 11.05
-11
Saj bo kmalu prišel janša z ustavno večino, pol bo konc socialne države,oborožili se bomo, pa vojsko na ulice. Bomo postali druga amerika.
ODGOVORI
1 12
jablan
28. 11. 2025 11.10
+3
Hahaha halucinacije
ODGOVORI
3 0
Podlesničar
28. 11. 2025 11.30
Pa Bruto bo enako Neto 😉
ODGOVORI
0 0
Ici
28. 11. 2025 11.04
+8
Favoriziranje tujega naroda, beri Romov, pred lastnim narodom, beri vseh istalih državljanov RS, se v slovenskem jeziku pogosto uporablja beseda kozmopolitizem (včasih s pejorativnim prizvokom, ko se mu očita odsotnost nacionalne zavednosti ali predanosti lastnemu narodu).​Drugi izrazi, ki so lahko povezani, odvisno od konteksta in stopnje favoriziranja, so:​Tujerodnost/Tujčenje: Poudarjanje tujih elementov.​Odpor/Odsotnost nacionalne zavesti/Ne-domoljubje: Kot nasprotje domoljubja.​Vendar pa je kozmopolitizem izraz, ki najbolj neposredno opisuje pogled ali odnos, ki daje prednost globalnim ali tujim interesom/identitetam pred nacionalnimi.
ODGOVORI
8 0
kala 09
28. 11. 2025 11.03
+8
V zapor za 30 let,pa ne v našega.V Turčijo
ODGOVORI
8 0
jedupančpil
28. 11. 2025 11.00
-5
naj bi
ODGOVORI
0 5
Julijann
28. 11. 2025 11.07
+6
Je! Preber si njegov profil. Pa vso to noŕčevanje iz umrlega.
ODGOVORI
6 0
jablan
28. 11. 2025 11.11
-1
Ker profil
ODGOVORI
0 1
krpati
28. 11. 2025 11.00
+12
Povprečno so dolžni 16 000...državljanom pa za 20 e takoj na trr račun sedejo. Zanimivo.
ODGOVORI
12 0
Podlesničar
28. 11. 2025 11.02
-2
državljanom na socialni pomoči ne morejo. 😉
ODGOVORI
3 5
konc
28. 11. 2025 11.04
+1
Govoriš iz lastnih izkušenj?
ODGOVORI
2 1
Podlesničar
28. 11. 2025 11.08
-3
To je splošno znano, a ni?
ODGOVORI
0 3
bu?e24 1
28. 11. 2025 11.19
+1
Eni miljone pa jim se odposti anje !
ODGOVORI
1 0
konc
28. 11. 2025 10.58
+9
Kot bi to bilo kaj novega? Oni se nasilno upirajo vsem družbenim normam, standardom normalnega civiliziranega obnašanja, državljanskih dolžnosti in zakonov že od nekdaj. In tako bo tudi ostalo, če se jih ne bo prijelo na trdo, beri, konkretno udarilo po žepih. Pa naj bodo to zasegi premoženja, ki se ga socialec ne more privoščiti, omejitve socialnih transferjev ali kar njihova ukinitev. Glave ven iz peska in lop po barabah!
ODGOVORI
9 0
Lujzek Biber
28. 11. 2025 10.56
+3
Ok Krasno. Gremo dalje.
ODGOVORI
4 1
Sickomania
28. 11. 2025 10.54
+2
Tip ni plaču davka , za kazen so mu podali pa še kazensko ovadbo.. Mišljenje maših organov --> ni plačal davka , kazen pa seveda bo 😂😂
ODGOVORI
2 0
bronco60
28. 11. 2025 11.12
Sickomanija, dve največji zablodi človeštva, plačilni nalogi za socijalce in pa žmigavci na BMW jih.
ODGOVORI
0 0
natas999
28. 11. 2025 10.51
+6
kazen- družbenokoristno delo
ODGOVORI
6 0
konc
28. 11. 2025 10.55
+3
Ja, to bo dan.
ODGOVORI
3 0
