Slovenija

Kazenska ovadba zoper izraelskega vojaka, ki dopustuje v Sloveniji

Nova Gorica, 08. 08. 2025 17.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA
Komentarji
0

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ter Policijska uprava Nova Gorica sta prejela kazensko ovadbo zoper izraelskega vojaka, ki dopustuje ob reki Soči. Iz prejetih informacij in dokazov naj bi izhajalo, da je bil vojak s svojo brigado dejaven v Gazi.

Po navedbah Mladine se pripadnik izraelskih sil nahaja v enem od turističnih krajev ob Soči.

Iz ovadbe naj bi izhajalo, da je bil dejaven v Gazi, natančneje v koridorju Necarim, kjer je izvršil kazniva dejanja.

Na PU Nova Gorica so za STA potrdili le, da so prejeli prijavo, ki jo še preverjajo. "Zaradi interesa postopka vam več podatkov v tem trenutku ne moremo posredovati. Bomo pa o vseh ugotovitvah sproti obveščali pristojno državno tožilstvo," so še zapisali.

Vložena ovadba naj bi vsebovala obsežen opis dogajanja in dejanj ter dokaze v obliki videoposnetkov in fotografij, na podlagi katerih naj bi obstajal utemeljen sum, da je vojak sodeloval pri izvedbi kaznivih dejanj vojnega hudodelstva naklepnih napadov na civilne objekte in pri izvedbi prisilne premestitve civilistov.

Koridor Necarim
Koridor Necarim FOTO: Profimedia

Koridor Necarim je med okupacijo oblikovala izraelska vojska. Gre za sedem kilometrov širok pas med Izraelom in Sredozemskim morjem, ki ločuje Gazo na severni in južni del.

Območja severno od te črte so bila med izraelsko agresijo podvržena najbolj uničujočim napadom in najočitnejšim poskusom razseljevanja civilistov.

Več vojakov, ki so služili na območju omenjenega koridorja, je decembra za izraelski časnik Haaretz pričalo o neselektivnem ubijanju palestinskih civilistov. Po navedbah neimenovanih vojakov so dobili zapoved, da streljajo na vsakogar, ki bi vstopil v omenjeni koridor, ne glede na to, ali je šlo za civiliste.

