Kazenska ovadba zoper izraelskega vojaka, ki dopustuje v Sloveniji

Po navedbah Mladine se pripadnik izraelskih sil nahaja v enem od turističnih krajev ob Soči.

Iz ovadbe naj bi izhajalo, da je bil dejaven v Gazi, natančneje v koridorju Necarim, kjer je izvršil kazniva dejanja.

Na PU Nova Gorica so za STA potrdili le, da so prejeli prijavo, ki jo še preverjajo. "Zaradi interesa postopka vam več podatkov v tem trenutku ne moremo posredovati. Bomo pa o vseh ugotovitvah sproti obveščali pristojno državno tožilstvo," so še zapisali.

Vložena ovadba naj bi vsebovala obsežen opis dogajanja in dejanj ter dokaze v obliki videoposnetkov in fotografij, na podlagi katerih naj bi obstajal utemeljen sum, da je vojak sodeloval pri izvedbi kaznivih dejanj vojnega hudodelstva naklepnih napadov na civilne objekte in pri izvedbi prisilne premestitve civilistov.