Kazenska ovadba zoper Marinblu in Seleo: oškodovali več kot 20 delavcev

Se še spomnite primera izkoriščanja tujih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea, ki je v javnosti odjeknil poleti? No, kriminalistična preiskava je zdaj zaključena, zgodba pa se je počasi začela razpletati. Policija sicer v sporočilu imen gospodarskih družb ni razkrila, a po naših neuradnih informacijah gre prav za omenjeni podjetji.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so na podlagi prijave oškodovanca končali kriminalistično preiskavo sumov storitve kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, pri dveh gospodarskih družbah z območja PU Koper, so sporočili s policijske uprave. "V zadnjih dveh letih odgovorna oseba obeh družb zavestno ni ravnala po predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu in tako več kot 20 delavcev prikrajšala za pravice, ki jim pripadajo," so sporočili. Ob tem pa je utemeljeno osumljeni v evidencah o izrabi delovnega časa, ki jih mora na podlagi zakona voditi delodajalec, za posamezne delavce vpisoval lažne podatke o opravljenih urah dela, so dodali.

Na podlagi teh ugotovitev so na koprsko okrožno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev ter kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin podali kazensko ovadbo zoper dve fizični in dve pravni osebi. "Ovadili so tudi osumljenca, ki je odgovorni pravni osebi nudil pomoč pri izvršitvi kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev," so sporočili s PU Koper.

Za kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev je po kazenskem zakoniku po prvem odstavku 196. člena predpisana kazen zapora do treh let in denarna kazen; za isto kaznivo dejanje po drugem odstavku istega člena pa kazen zapora do pet let in denarna kazen. Za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa je predpisana kazen zapora do dveh let.

"Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru, Policija pa je pri obravnavi primera zelo uspešno sodelovala tudi s pristojnim Inšpektoratom RS za delo - OE Koper, kjer so primer obravnavali v skladu s svojimi pristojnostmi," so še dejali na PU Koper.

Spomnimo

Delavska svetovalnica je junija na koprsko tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper podjetji Marinblu in Selea zaradi suma kršenja pravic delavcem. Za zaposlene v podjetjih v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja so vladale tako rekoč "suženjske" razmere, delavce so silili tudi v 40 ur neprekinjenega dela, stalno pa so jih nadzirale kamere, smo poročali takrat.