Kazenska ovadba zoper Uraniča zavržena: 'Šlo je za laž'

Po poročanju N1 je policija Uraniča ovadila po tistem, ko so se v javnosti pojavili očitki, da se je brez soglasja krajevne skupnosti odločil za prednostno asfaltiranje ceste, ki pelje proti njegovi hiši. Tako so na poslanca leteli očitki, da naj bi kot predsednik krajevne skupnosti Klek konec leta 2024 na trboveljsko občino poslal seznam za asfaltiranje cest z drugačnim vrstnim redom, kot je bil sprejet na seji sveta krajevne skupnosti. Pri tem naj bi na prvo mesto postavil cesto, ki pelje tudi proti njegovi hiši pod Sveto Planino, je lani poročal N1.

Uranič je danes sporočil, da je ovadba, ki jo je policija zoper njega vložila aprila lani zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, zavržena. Kot je ob tem zapisal, je bila "zgodbica o tem, da naj bi ponaredil zapisnik in na podlagi tega z občinskimi sredstvi asfaltiral cesto do svoje hiše, čista laž."