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Slovenija

Kazenska ovadba zoper Uraniča zavržena: 'Šlo je za laž'

Ljubljana, 09. 06. 2026 15.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Teodor Uranič

Poslanec Svobode Teodor Uranič je sporočil, da je bila kazenska ovadba, ki jo je zoper njega vložila policija zaradi suma kaznivega dejanja overitve lažne vsebine v povezavi z očitki glede asfaltiranja ceste proti njegovi hiši, zavržena. Po njegovih navedbah je šlo v tej zadevi za laž in poskus političnega obračunavanja pred volitvami.

Po poročanju N1 je policija Uraniča ovadila po tistem, ko so se v javnosti pojavili očitki, da se je brez soglasja krajevne skupnosti odločil za prednostno asfaltiranje ceste, ki pelje proti njegovi hiši. Tako so na poslanca leteli očitki, da naj bi kot predsednik krajevne skupnosti Klek konec leta 2024 na trboveljsko občino poslal seznam za asfaltiranje cest z drugačnim vrstnim redom, kot je bil sprejet na seji sveta krajevne skupnosti. Pri tem naj bi na prvo mesto postavil cesto, ki pelje tudi proti njegovi hiši pod Sveto Planino, je lani poročal N1.

Uranič je danes sporočil, da je ovadba, ki jo je policija zoper njega vložila aprila lani zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, zavržena. Kot je ob tem zapisal, je bila "zgodbica o tem, da naj bi ponaredil zapisnik in na podlagi tega z občinskimi sredstvi asfaltiral cesto do svoje hiše, čista laž."

Teodor Uranič
Teodor Uranič
FOTO: Bobo

Dodal je, da je v tej zadevi šlo tudi za diskreditacijo in za zlonameren poskus političnega obračunavanja pred parlamentarnimi volitvami. "To je taktika, ki se je nekateri resno poslužujejo. Danes jaz, jutri kdo drug," je zapisal v sporočilu za javnost.

Meni, da je v pravni državi edino pravilno, da pristojni organi tovrstne očitke raziščejo. "Ni pa prav in celo zavržno je, da nekdo tovrstne laži uporablja za napad na svojega političnega nasprotnika - čeprav bi morali ne glede na politične barve vsi skupaj delati v dobro ljudi in naše krajevne skupnosti," je opozoril. Uranič je že lani zavrnil vse očitke v tej zadevi, izpostavil je tudi, da gre za neutemeljen napad nanj, ki je politično motiviran.

teodor uranič ovadba policija lažna vsebina

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