Kazenski postopek glede razpisa za sofinanciranje projekta Stožice ustavljen

Ljubljansko okrožno sodišče ni dopustilo obtožbe specializiranega državnega tožilstva glede razpisa za sofinanciranje športno-rekreacijske infrastrukture v Stožicah, ki naj bi bil po trditvah tožilstva prirejen. Med obtoženimi je bil tudi nekdanji minister Igor Lukšič, a je sodišče kazenski postopek ustavilo. Tožilstvo se je pritožilo.

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi, ki se nanaša na razpis za sofinanciranje športno-rekreacijske infrastrukture športnega centra Stožice iz leta 2010, obtoženim očitalo kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic oziroma pomoč pri tem kaznivem dejanju. A sodišče je po poročanju Večera ugodilo pritožbam obtoženih, da v opisu obtožbe niso vsebovani zakonski znaki kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, zato obtožbe ni dopustilo. Odločitev še ni pravnomočna, saj se je SDT "pritožilo na višje sodišče, ki o pritožbi menda še ni odločalo". Med obtoženimi so bili po navedbah časnika nekdanji šolski minister Igor Lukšič, nekdanji predsednik projektne enote za strukturne sklade na šolskem ministrstvu Aljuš Pertinač, Marko Kolenc iz Mestne občine Ljubljana, ki naj bi sodeloval pri pripravi razpisa, nekdanji direktor direktorata za šport na šolskem ministrstvu Marko Rajšter, Marija Plestenjak z omenjenega direktorata, odgovorna za pripravo razpisne dokumentacije, pravnica na šolskem ministrstvu Saška Adamič ter Mateja Čepin in Josip Mihalic iz službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Dvorana Stožice FOTO: Profimedia icon-expand

Razpis za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo je šolsko ministrstvo objavilo julija 2010, mesec dni pred odprtjem Stožic. Od okvirne višine razpisanih sredstev (9,4 milijona evrov) naj bi okoli 8,1 milijona evrov prispevala EU. Razpisni pogoji so med drugim določali, da vrednost investicije ne sme presegati 45 milijonov evrov, zaradi česar so se pojavila mnenja, da projekt Stožice ni ustrezal pogojem. Na občini so si sprva od EU obetali 8,1 milijona evrov, a je ministrstvo zaradi nepravilnosti v razpisni vlogi občine podalo nižjo zahtevo za povračilo sredstev. Od v razpisu predvidenih skupno okoli 9,4 milijona evrov je ministrstvo občini dejansko plačalo le 7,5 milijona evrov, od česar je 6,4 milijona evrov zagotovila EU. Lukšiča je zaradi tega primera v času ministrovanja doletela interpelacija, ki jo je uspešno prestal. Prav tako se je z njegovo domnevno odgovornostjo ukvarjalo devet organov, od tega tudi tri sodišča, ki so preverjali, ali obstaja možnost, da je bil razpis prirejen. "Vsa sodišča so ugotovila, da ni bil. NPU in verjetno spet tožilstvo sedaj odkrivata toplo vodo," pa je Lukšič povedal medijem po zaslišanju na NPU leta 2014.

Znova sojenje Jankoviću in drugim obtoženim

Sicer pa se bo po poročanju Večera o domnevno spornem financiranju Stožic na ljubljanskem okrožnem sodišču znova začelo sojenje ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in drugim obtoženim. Marca letos je ljubljansko višje sodišče razveljavilo oprostilno sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, ki vključuje očitke o podpisu fiktivne pogodbe in goljufiji pri pridobitvi evropskih sredstev v času gradnje športno-trgovskega kompleksa Stožice, in zadevo vrnilo na prvo stopnjo.