Jelinčič: Predloga ne bom umaknil, Heferle: Je nestrokoven in škodljiv

Poslanec Zmago Jelinčič niti zdaj, ko se osipa podpora njegovim predlaganim spremembam kazenskega zakonika, po katerem bi skrajšali zastaralne roke, predloga ne namerava umakniti iz parlamentarne procedure. Ne ve sicer, kdo vse ga namerava podpreti v državnem zboru: "To bomo videli naslednji teden, ko bo zakon na sporedu. Jaz ga ne bom umaknil, stojim za tem in sem prepričan, da je pravilno," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER. Nasproti mu je stala poslanka LMŠ Tina Heferle, ki mu očita, da je pripravljeni predlog izjemno nestrokoven in škodljiv, poleg tega pa so še zgrešili zakon.

Najodmevnejši kazenski primeri pri nas bi zastarali, pregon kaznivih dejanj bi bil praktično nemogoč, je završalo med pravno stroko, ko je poslanska skupina SNS v proceduro vložila novelo kazenskega zakonika, ki bi skrajšala zastaralne roke za nektere oblike kriminala, tudi gospodarskega. Kljub ostremu nasprotovanju pravnikov, celo pristojnega ministrstva in vlade, pa je sedem koalicijskih poslancev na odboru za pravosodje dvignilo roke in predlog potrdilo. Zdaj, nekaj dni kasneje, pa te iste poslanske skupine že odrekajo podporo. A predlagatelj se ne da, Zmago Jelinčič bo vztrajal pri predlogu.

Naštel je nekaj odmevnih primerov, ki so se vlekli dolgo vrsto let, ali pa se še vedno vlečejo - Boško Šrot in Fructal, Stožice, nakup stanovanja Janeza Janše. "Mandat predsednika ZDA traja pet let. Po tri mandate predsednika Združenih držav Amerike meljejo naši tožilci in ne naredijo tistega, kar bi že zdavnaj morali," je oponesel.

Heferletova mu je očitala, da je omenil le nekaj odmevnih primerov, ki so s pravnega vidika zelo zapleteni, dokazov se ne pridobi čez noč, po drugi strani pa so tudi zagovorniki zelo spretni pri zavlačevanju teh sodnih postopkov. Ob tem je poudarila, da omenjeni predlog sprememb ne bi zadeval samo kaznivih dejanj z gospodarskim elementom, ampak tudi žrtve posilstev in umorov: "Zakon, takšen kot je, je napisan zelo nepremišljeno, onemogoča pregon nekaterih hudih kaznivih dejanj," je spomnila, da je opozorilom opozicije pritrdila tudi pravna stroka.

icon-expand Zmago Jelinčič vztraja pri svojem. FOTO: POP TV

Tožilec, ki posilstva ne more sprocesuirati v dveh letih, "naj spoka in naj gre za snažilko", ji je odvrnil Jelinčič, ki meni, da bi se morali zgledovati po Nemčiji, kjer sta sodnik in tožilec za svoje napake finančno in kazensko odgovorna. "Dejstvo je, da ste pripravili izjemno nestrokoven in škodljiv predlog spremembe kazenskega zakonika," je vztrajala Heferletova, ki je prepričana, da so poleg tega še zgrešili zakon, ki bi ga morali spreminjati, če želijo spremeniti zastaralne roke. Jelinčič še naprej trdi, da predlog sprememb ni vložen za napačen zakon.